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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:56,Son Güncelleme:/

YouTube Music şarkı sözlerini de artık paylaşıyor

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YouTube Music şarkı sözlerini de artık paylaşıyor
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Spotify ve Apple Music'in en yeni rakiplerinden YouTube Music, kullanıcıların bir süredir beklediği şarkı sözlü paylaşma özelliğini aktif hale getiriyor.

Dijital müzik platformlarında müzik dinlerken genelde şarkı sözleri karşımıza çıkmaz ve dinledikten sonra bir başka parçaya geçeriz. Ancak müzik platformları, kullanıcıların şarkı sözlerini de görmek istediğini bildiğinden dolayı yazılımlarına bu özelliği de eklemeye başlıyor. Bu kapsamda YouTube Music, henüz beta aşamasında olmasına karşın şarkı sözlerini paylaşmaya başladı bile.

Şirketten yapılan açıklamaya göre dinlenilen müziğin yanında bulunan 'i' butonuna dokunduğunuzda şarkı sözleri otomatik olarak karşınıza çıkacak. Şarkının sözleri, dinleme çubuğunun hemen alt kısmında yer alacak.

Apple Music ve Spotify da benzer bir özelliğe sahip. Ancak her bölgede bu özelliği kullanabilmek bugün için mümkün değil. YouTube Music’te ise bu özellik şarkının sözleri Google’da varsa kullanılabiliyor. Yani Google'da bulunmayan şarkı sözlerini, YouTube Music'te yine göremiyorsunuz.

Aynı zamanda YouTube Music web oynatıcısında şarkı sözleri özelliğinin henüz kullanılamadığını da belirtmemiz gerekiyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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