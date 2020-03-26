YouTube Music şarkı sözlerini de artık paylaşıyor

Dijital müzik platformlarında müzik dinlerken genelde şarkı sözleri karşımıza çıkmaz ve dinledikten sonra bir başka parçaya geçeriz. Ancak müzik platformları, kullanıcıların şarkı sözlerini de görmek istediğini bildiğinden dolayı yazılımlarına bu özelliği de eklemeye başlıyor. Bu kapsamda YouTube Music, henüz beta aşamasında olmasına karşın şarkı sözlerini paylaşmaya başladı bile.

Şirketten yapılan açıklamaya göre dinlenilen müziğin yanında bulunan 'i' butonuna dokunduğunuzda şarkı sözleri otomatik olarak karşınıza çıkacak. Şarkının sözleri, dinleme çubuğunun hemen alt kısmında yer alacak.

Apple Music ve Spotify da benzer bir özelliğe sahip. Ancak her bölgede bu özelliği kullanabilmek bugün için mümkün değil. YouTube Music’te ise bu özellik şarkının sözleri Google’da varsa kullanılabiliyor. Yani Google'da bulunmayan şarkı sözlerini, YouTube Music'te yine göremiyorsunuz.

Aynı zamanda YouTube Music web oynatıcısında şarkı sözleri özelliğinin henüz kullanılamadığını da belirtmemiz gerekiyor.



