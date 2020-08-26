YouTube milyonlarca videoyu tek kalemde sildi

YouTube, yaptığı açıklamada Nisan ayından Haziran ayına kadar 11.4 milyon videonun kullanıcıların şikayetleri ve kendi incelemeleri doğrultusunda silindiğini açıkladı.

Bu videoların büyük kısmı ise çocukların güvenliğini tehlikeye atması nedeniyle yayından kaldırıldı. Aynı paralelde dolandırıcılık, şiddete teşvik ve çıplaklık gibi unsurlar da videoların yayından atılmasında etkili oldu.

YouTube'un algoritmaları yardımıyla sildiği videolar konusunda yol kat ettiği de görülüyor. Ocak-Mart dönemine göre Nisan-Haziran döneminde iki kat dha fazla videoyu silen platform, kaldırılan videoların sadece yüzde 3'ünden itiraz geldiğini de belirtiyor. Yani kaldırılan videoların büyük kısmında video sahiplerinin itirazı da söz konusu değil.

Kullanıcıların videolarda yaptıkları yorumlar ve geri bildirimler, platformun algoritmasını harekete geçiriyor ve son çare videolar yayından kaldırılıyor.