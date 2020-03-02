YouTube, milyonlarca videoyu kurallara uymadığı için sildi

Kullanıcı kitlesini günbegün büyüten ve kendi fenomenlerini yaratan YouTube, her yıl olduğu gibi geçen yılın da şeffaflık raporunu dünyayla paylaştı. Yayınlanan rapora göre 2019 yılının Ekim-Aralık ayları arasında topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenne 5.8 milyona yakın videonun tamamen silinmesine karar verildi. Bir diğer radikal karar ise 2 milyonu aşkın YouTube kanalının kapatılması oldu.



Hesapların ve videoların kapatılmasının en önemli nedeni spam, dolandırıcılık veya yanlış yönlendirilme dahil olmak üzere YouTube'un ortamını bozduğu düşünülen eylemler... Aynı rapora göre videoların silinmesinin en büyük nedeni 'spam'... Yani kullanıcıları dolandırmaya çalışan videolar YouTube'un kıskacından kurtulamıyor.



Çocukların güvenliğini tehdit ettiği düşünülen video ve hesaplar da bir bir kapatılıyor. Bu tür videoların neredeyse yüzde 65'i hiç görüntülenmeden sistemden kaldırılmış durumda.



