YouTube 'Life in A Day' nedir? YouTube Bir Gününü Anlat Etkinliği’ne katılım hakkında bilgiler

‘Life in A Day’ etkinliği, video paylaşım platformu Youtube tarafından 10 yıl sonra yeniden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılardan bir günlerini anlatmaları istenen 'Life in A Day' etkinliğine, dünyanın her yerinden kullanıcılar katılabilecek. İşe gittiğiniz, ailenizle vakit geçirdiğiniz, arkadaşlarınızla görüştüğünüz tipik bir gününüzü kaydedebilirsiniz. Düğününüz, önemli bir haberi paylaştığınız an veya bebeğinizin doğumu gibi özel bir olayı çekebilirsiniz. Şehrinizdeki karantinayı, dünyanın yeniden normalleşmesini veya mücadelesini verdiğiniz bir amacı gösterebilirsiniz.

Youtube ‘Bir Gününü Anlat Etkinliği’ne Katılım Nasıl Sağlanır?

Kullanıcılar; YouTube tarafından belirlenen 25 Temmuz günü, kameraları ve akıllı telefonlarını kullanarak bir günlerini kayıt altına alacak. Bunların yerine, 25 Temmuz'u ilginizi çeken biriyle geçirip bu kişinin hayatını dakayda alabilirsiniz Bu etkinlik kapsamında çekilen videolar, 25 temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında YouTube platformuna yüklenebilecek.



Çekilen videoların; “Neleri seversiniz?”, “Nelerden korkarsınız?”, “Neleri değiştirmek istersiniz?” ve “Ne anlatmak istersiniz?” sorularının cevaplarını içermesi gerekecek. Başvurular sona erdikten sonra araştırmacılardan ve editörlerden oluşan bir ekip gönderilen klipleri inceleyecek. Video kaydı tamamlanan filmde kullanılırsa yıl içinde etkinliğe katılım sağlayan kişilerle görüşülebilecek.



YouTube ‘Life in A Day’ etkinliği kapsamında hazırlanan videonun ilk gösterimi, 2021 Sundance Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilecek.