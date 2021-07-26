Youtube Katıl nedir? Youtube Katıl butonu hakkında bilgiler

Youtube Katıl aboneliği ile kanala abonelik gerçekleştiren takipçiler, özel emojiler ve rozetlere de sahip olabilecek. Yorumlarda bu rozetlerle ayrıcalık sağlayacak olan kişiler, kanalın belirlediği özel emojileri de gönderebilecek.

YOUTUBE KATIL NASIL YAPILIR?