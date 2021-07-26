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Youtube Katıl nedir? Youtube Katıl butonu hakkında bilgiler
Youtube Katıl, video paylaşım sitesi üzerinde yayın yapan bazı yayıncıların dahil olduğu sistemi ifade etmektedir. Youtube Katıl aracılığıyla özel içerikleri belirli bir abonelik ücreti ile yayınlayan yayıncı, aynı zamanda bu şekilde kanala abone olmuş kişiye de bazı ayrıcalıklar tanımlıyor. İşte, Youtube Katıl nedir ve Youtube Katıl butonu ne işe yarar soruları hakkında detaylı bilgiler
Youtube Katıl aboneliği ile kanala abonelik gerçekleştiren takipçiler, özel emojiler ve rozetlere de sahip olabilecek. Yorumlarda bu rozetlerle ayrıcalık sağlayacak olan kişiler, kanalın belirlediği özel emojileri de gönderebilecek.
YOUTUBE KATIL NASIL YAPILIR?
- youtube.com adresini ziyaret edin veya YouTube uygulamasını açın.
- Desteklemek istediğiniz içerik üreticinin kanalına ya da yüklediği bir videoya gidin ve kanalında üyelikler özelliğini etkinleştirip etkinleştirmediğini kontrol edin.
- Katıl'ı tıklayın.
- Ödeme bilgilerinizi girmek için talimatları uygulayın.
- Satın al'ı tıklayın.