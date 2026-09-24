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#uzlaşma#çocuk güvenliği

YouTube kapıyı kapattı: Böyle bir düşüncemiz yok

Güncelleme Tarihi:

YouTube kapıyı kapattı: Böyle bir düşüncemiz yok
HABER MERKEZİ/AA
Eylül 24, 2026 16:31

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, çocuk güvenliği konusunda Meta’nın çok eyaletli uzlaşma adımına katılma fikrini reddederek video platformunun genç kullanıcıları korumak için halihazırda gerekli önlemleri aldığını belirtti.

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ABD'de açılan dava sonucu Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varmasının ardından YouTube'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi.

"BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

CNN'in bu uzlaşma kapsamında YouTube'un da benzeri anlaşmalara varıp varmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Mohan, böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirtti.

Mohan, "Platformumuzda gençlerin güvende olduğundan emin olmak için uzun süredir yatırımlar yapıyoruz. Bundan sonra YouTube'dan bekleyeceğiniz şey, bu tarz konulara eğilmeyi sürdüreceğimizdir." yorumunu yaptı.

YOUTUBE İLE META ARASINDAKİ FARKA DİKKAT ÇEKTİ

YouTube'un içerik olarak Meta'dan farklı olduğunu vurgulayan Mohan, şirketlerinin insanların oturma odasında izleyebileceği içerikler yayınlama peşinde olduğunu söyledi.

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META UZLAŞMAYI KABUL ETMİŞTİ

AFP'de yer alan habere göre Meta, 16.7 milyar dolara kadar varan bir tazminat karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Haberde, "Meta, gençlerin gece saatlerinde uygulama kullanımını engelleyecek ve günlük 2 saatlik bir sınır getirecek" ifadesi yer aldı.

Anlaşma, 29 eyaletin açtığı davaların Kaliforniya'daki federal mahkemede görülen duruşması sırasında sağlandı. Böylece sosyal medya şirketlerinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin ABD'deki en dikkat çekici davalardan biri jüri önüne gitmeden sona erdi.

Dava kapsamında Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey başsavcıları, Meta'nın tüketicileri korumaya yönelik eyalet yasalarını ihlal ettiğini savunuyordu.

Jüri seçiminin 12 Ağustos'ta başlaması planlanırken, federal temyiz mahkemesi de seçimden yalnızca birkaç gün önce davanın durdurulması talebini reddetmişti.

Eyaletler, Meta'nın çocuk olduğunu bildiği kullanıcıların kişisel verilerini ebeveyn bildirimi veya izni olmadan topladığını ve bu bilgileri makine öğrenimi ile üretken yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullandığını iddia etti.

Şirket ayrıca Facebook ve Instagram'ı çocukları platformlarda mümkün olduğunca uzun süre tutacak ve bağımlılık yaratacak şekilde tasarlamakla suçlandı. İddialar, ABD genelinde sosyal medya platformlarının gençler arasında ruh sağlığı krizini derinleştirdiği yönündeki daha geniş dava dalgasının bir parçası oldu.

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Meta ise suçlamaları kabul etmedi. Şirket, platformlarında çocukların güvenliğini sağlamak için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü savundu.

Meta ayrıca "sosyal medya bağımlılığı"nın tanınmış bir psikiyatrik durum olmadığını belirterek, hizmetlerinin bağımlılık yaptığı konusunda tüketicileri yanıltmış olamayacağını ileri sürdü.

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