Youtube İndir - Youtube Nasıl İndirilir? Android Ve İos İçin Ücretsiz Son Sürüm Video İzleme Uygulaması

Youtube merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan bir sitedir. İlk kez 2006 yılında Google tarafından satın alınmıştır. Youtube bir video barındırma sitesidir. Hem akıllı telefonlarınızdan hem de tabletlerinizden Youtube uygulamasını kullanabilirsiniz.

Youtube Nedir ve Ne İşe Yarar?

Youtube bir video barındırma sitesi olarak bilinmektedir. Merkezi ise ABD'dir. Youtube uygulamasını kullanarak video izleyebilir, müzik dinleyebilir ve sizler de Youtube'a içerik üretebilirsiniz. Youtube uygulaması sayesinde haberleri dinleyebilir ve canlı yayınlara katılabilirsiniz. Youtube dünyanın en gelişmiş video paylaşım platformudur.

Youtube Nasıl İndirilir?

Youtube uygulamasını tabletlerinize ve akıllı telefonlarınıza kurabilirsiniz. Youtube uygulamasını indirmek için market uygulamalarına mutlaka giriş sağlamanız gerekiyor. Giriş sağladıktan sonra ise üyelik oluşturmalısınız. Üyelik oluşturduktan sonra arama butonuna Youtube yazarak uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Youtube IOS App Store İndirme Linki

Youtube IOS için indirme linki şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/youtube/id544007664?l=tr "

Youtube Android Google Play İndirme Linki

Youtube uygulamasını play storedan indirmek için aşağıda indirme linki verilmiştir.

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube&hl=tr&gl=US "

Youtube Nasıl Yüklenir?

Youtube uygulamasını indirme linklerini kopyalayıp yapıştırarak yükleyebilirsiniz. Android ya da IOS kullanıyorsanız bunun için bir market uygulamasını kullanın. Market uygulamasından Youtube yazarak uygulamayı hızlı bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Youtube Nasıl Kullanılır?

Youtube uygulamasını hem üyelik ile hem de üyeliksiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Üyelik olmadan ise bazı özelliklerden mahrum kalabilirsiniz. Youtube uygulamasını giriş sağladıktan sonra karşınızda ilk olarak ana sayfa açılacaktır. Ana sayfada daha önce izlemiş olduğunuz videolar ya da popüler olmuş olan videolar gözükmektedir. Sol altta ise keşfet bulunuyor. Keşfet butonuna basarak hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin keşfette yer alan videolarını bulabilirsiniz. Keşfet butonunun yanında ise bir tane artı butonu göreceksiniz. Artıya basarak üyelik oluşturduysanız eğer buradan video paylaşabilirsiniz.

Artı butonunun yanında da aboneliklerim adlı buton bulunmaktadır. Aboneliklerim butonunda daha önce abone olduğunuz kanallar vardır. Burada kanallar video attıkça bu yerde toplanır. Onun yanında ise kitaplık vardır. Kitaplık da ise bir video serisi yapabilirsiniz. Bunun için bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz. Daha sonra izle seçeneğine tıklayarak daha sonra kitaplığa tıklayıp bu videoları tekrardan kaldığınız yerden izleyebilirsiniz. Ana sayfanın sağ üst köşesinde bir tane arama butonu vardır. Burada milyonlarca video arasında istediğiniz videoyu aratabilirsiniz. Ayrıca onun hemen yanında da bildirimler butonu vardır. Bildirimlere tıklayarak size gelmiş olan yorumları ya da kullanıcı beğenmelerini görebilirsiniz.

Youtube'un Özellikleri Neler? Youtube İncelemesi

- Youtube'da kanallara abone olarak kanalların bütün videolarını takip edebilirsiniz.

- Kendinize bir oynatma listesi oluşturarak istediğiniz videoları bir arada tutabilirsiniz.

- Videoları beğenebilir ya da beğenmeyebilirsiniz. Ayrıca videolar hakkında alt kısımda bulunan yorum sekmesinden yorum yapabilirsiniz.

- Kendi videolarınızı oluşturarak Youtube da paylaşabilirsiniz.

- Oluşturmuş olduğunuz videolardan reklam geliri elde ederek para kazanabilirsiniz.

Youtube Nasıl Silinir?

Youtube uygulamasını silmek çok kolaydır. Öncelikle Youtube uygulamasını market uygulamasında bularak buradan kaldır seçeneğine tıklıyoruz. Bu şekilde Youtube uygulamasını silebiliriz. Bu işlem IOS ve Androidde aynıdır.