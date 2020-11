YouTube gece yarısı çöktü, erişim koptu

YouTube, Türkiye dahil dünya genelinde erişim sorunu yaşadı. Bugün 03.00 sularında başlayan sorun nedeniyle YouTube'a bilgisayar ya da telefondan giren kullanıcılar videoları oynatamadı. Sorunun bölgesel olmadığı, global bir düzeyde olduğu dikkat çekti.



Konuyla ilgili TeamYouTube isimli resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan YouTube, teknik sorunun farkında olduklarını ve üzerinde çalıştıklarını kaydetti.



Yaklaşık iki saat süren erişim sorunu ise 05.00 sularında normale döndü. YouTube'tan yapılan son açıklamada erişim sorununun tamamen giderildiği kaydedildi.

...And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6