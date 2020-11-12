Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Kasım Youtube'da erişim sorunu
Video paylaşım devi Youtube erişim problemi ile gündeme geldi. Google servisleri arasında yer alan Youtube'da gece 03.30 saatlerinde video açmama sorunu yaşandı. Popüler paylaşım platformunda yaşanan video çalışmama problemi Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Youtube video açmama sorunun küresel çapta olabileceği ise ilk gelen bilgiler arasında. Peki, Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, 12 Kasım Youtube'da erişim sorunuyla ilgili bilgiler.
Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden platforma girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube sorununu araştırmaya başladı. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama problemiyle karşılaştı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaşımlar yaparak dile getirdi.
Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla konuya dair cevap aramaya başladı.
Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.
Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
YOUTUBE'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYADA YANKILANDI
An itibari ile YouTube Çöktü 😉— HASAN TOPCU 🇹🇷 (@hasantopcu042) November 12, 2020
İki saattir internetle uğraşıyorum meğerse youtube çökmüş— Fatma Nur Bilen (@ftmnurs) November 12, 2020
Youtube düzelince haber verin arkadaşlar— Kenancan Kaya (@Kenanc24) November 12, 2020
Youtube çökecek bu saati mi buldun— Fatma Nur Bilen (@ftmnurs) November 12, 2020
şaka gibi youtube çökmüş üzüüüldüm— Kardelen 🗡 (@kardelennnkk) November 12, 2020
Youtube çökücek saatimi buldun be kardeşiim.— Capii (@bcapar7) November 12, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle