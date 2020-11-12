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Teknoloji
Haber Giriş: 12.11.2020 - 04:03 | Son Güncelleme:

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Kasım Youtube'da erişim sorunu

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Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Kasım Youtube'da erişim sorunu
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Video paylaşım devi Youtube erişim problemi ile gündeme geldi. Google servisleri arasında yer alan Youtube'da gece 03.30 saatlerinde video açmama sorunu yaşandı. Popüler paylaşım platformunda yaşanan video çalışmama problemi Twitter'da da konuşulmaya başlandı. Youtube video açmama sorunun küresel çapta olabileceği ise ilk gelen bilgiler arasında. Peki, Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? İşte, 12 Kasım Youtube'da erişim sorunuyla ilgili bilgiler.

Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden platforma girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube sorununu araştırmaya başladı. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama problemiyle karşılaştı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaşımlar yaparak dile getirdi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla konuya dair cevap aramaya başladı.
Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Youtube çöktü mü, neden açılmıyor 12 Kasım Youtubeda erişim sorunu

YOUTUBE'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

 

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