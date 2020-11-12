Youtube çöktü mü, neden açılmıyor? 12 Kasım Youtube'da erişim sorunu

Youtube yeni bir erişim sorunu ile gündeme geldi. Masaüstü ve mobil telefonları üzerinden platforma girerek video izlemek isteyen kullanıcılar erişim sağlayamamasının ardından, Youtube sorununu araştırmaya başladı. Video açmak isteyen kullanıcılar, video açıldıktan sonra oynatmama problemiyle karşılaştı. Kullanıcılar, yaşadıkları sorunu Twitter üzerinden paylaşımlar yaparak dile getirdi.

YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Youtube aracılığıyla video içeriklerine ulaşmak isteyen birçok kişi, sayfanın açılmaması dolayısıyla konuya dair cevap aramaya başladı.

Youtube'un genel servis problemi dolayısıyla erişim sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu düşünülüyor.

Google yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

YOUTUBE'IN ÇÖKMESİ SOSYAL MEDYADA YANKILANDI

An itibari ile YouTube Çöktü 😉 — HASAN TOPCU 🇹🇷 (@hasantopcu042) November 12, 2020

İki saattir internetle uğraşıyorum meğerse youtube çökmüş — Fatma Nur Bilen (@ftmnurs) November 12, 2020

Youtube düzelince haber verin arkadaşlar — Kenancan Kaya (@Kenanc24) November 12, 2020

Youtube çökecek bu saati mi buldun — Fatma Nur Bilen (@ftmnurs) November 12, 2020

şaka gibi youtube çökmüş üzüüüldüm — Kardelen 🗡 (@kardelennnkk) November 12, 2020