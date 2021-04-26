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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

YouTube birçok ülkede erişime kapandı!

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YouTube birçok ülkede erişime kapandı!

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısının favori platformu YouTube, birçok ülkede erişime kapandı.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın video servisi bir kez daha yaşadığı sorunlar ile gündemde.

Dünyanın en çok ziyaret edilen sosyal medya platformu YouTube'ta erişim sıkıntısı yaşandığı ifade edildi.

Birçok ülkedeki kullanıcılar, video izleyemedikleri ve uygulamaların açılmadığı konusunda rapor verdi.

Avrupa basınında yer alan haberlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık’taki binlerce kullanıcının uygulamaya ulaşamadıkları konusunda rapor verdiği belirtildi.

YouTube’dan erişim engeline ilişkin konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

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