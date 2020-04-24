YouTube ‘Benimle #EvdeKal’ projesini hayata geçirdi

Dünyanın her yerinden insanların yeni bilgiler edinmek, bir topluluğun parçası olmak ve ortak deneyimler paylaşmak için yararlandığı YouTube, projeyi herkesin evde verimli ve keyifli zaman geçirmesine yardımcı olmak ve toplum sağlığının korunması amacına hizmet etmek için başlattı.

Koronavirüs salgını ile başa çıkma çabalarına destek olmanın yanı sıra, bu zor süreci tek başına geçirmek zorunda kalan bireyleri desteklemeyi de hedefleyen Benimle #EvdeKal projesinin duyurusu için “#EvdeKal ve Hayat Kurtar” temalı bir video hazırlandı. Aralarında Çağla Şıkel, Eser Yenenler, Refika Birgül ve Özgür Bolat’ın da bulunduğu toplam 41 içerik üreticisi, sanatçı ve eğitimcinin özgün mesajlarıyla katkıda bulunduğu videoda, evde kalmanın yalnızca bireyin kendisinin, ailesinin ve arkadaşlarının değil, evde kalma imkanı olmayan birçok insanın da korunmasını sağlayan en basit ve etkili yol olduğu vurgulanıyor.

Eğitimden müzik ve oyuna, yemekten spora birçok başlıkta zengin içerikler

Youtube.com/evdekal adresinden ulaşılabilen Benimle #EvdeKal kanalı, kullanıcıların favori içerik üreticileri ile birlikte verimli ve keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak ilgi çekici ve zengin içerikler sunuyor. Öğrencilerin eğitimlerini evde sürdürdüğü bu dönemde projeye özel, eğitim içerikli oynatma listeleri de yer alıyor.