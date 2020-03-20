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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.03.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor

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YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor
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Popüler video paylaşım platformu YouTube, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde artan internet kullanımını azaltmak için yayın kalitesini yüksek çözünürlükten (HD) düşürme kararı aldı.

YouTube, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdiklerini ve bu nedenle AB'deki tüm yayınları standart kaliteye geçirdiklerini bildirdi. 

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa'da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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