YouTube Avrupa'da yayın kalitesini düşürüyor

YouTube, internet altyapısı üzerindeki stresi azaltmaya karar verdiklerini ve bu nedenle AB'deki tüm yayınları standart kaliteye geçirdiklerini bildirdi.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Avrupa'da koronavirüs salgının ardından internet kullanımındaki artışın altyapıyı etkilememesi için dijital platformların yüksek çözünürlüklerini düşürmelerini talep etmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde Avrupa'da vatandaşların evden çıkmamaları kıta çapında internet kullanımını büyük oranda artırdı.



