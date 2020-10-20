Yorick Counter (Ct) - Yorick Counterları, güçlü ve zayıf rakipleri ile iyi ve kötü yönleri hakkında ipuçları

Lol oyunu 2009 yılında piyasaya sürülmüştür. Yayınlandığı zamanlardan beri oldukça sevilen oyunun karakterlerini öğrenmek oyunda iyi bir strateji kurmak açısından oldukça önemlidir.

Yorick Counter

Yorick ruhların çobanı olarak bilinir. Yorick'in uzun zamandır bulunan ve artık silinmeye başlayan bir dine mensup son kişi olduğu da bilinmektedir. Yorick hem ölülerin gücü ile lanetlenmiş hem de bu güç ile kutsanmıştır. Bu karakter Gölge Adalarında tuzağa düşürülmüştür. Etrafında olanlar ise çürümüş cesetler ile oldukça çirkin ruhlardır. Yorick'in eylemleri oldukça kötüdür. Ancak bunları asil bir görev uğruna yapmaktadır. Bu görev ise Ruination lanetinden evini kurtarmaktır.

Yorick Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Nocturne

l Cho'Gath

l Nunu

l Trundle

l Xin Zhao

l Irelia

Yorick Counter Karşı Zayıf Rakipler

l Talon

l Teemo

l Rumble

l Darius

l Jayce

l Shen

Yorick Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Ruhların Çobanı: Yorick bu yeteneğini sis gezginleri yeteneği ile açığa çıkarabilmektedir. Bunun yanında Yorick çevresinde ölenler bazen arkalarında bir mezar da bırakmaktadır.

Son Dua: Bu yetenek de bir sonraki saldırıda düşmanına zarar vererek kendini yeniler. Eğer bu saldırı sonucunda düşmanı ölürse geride mezar bırakacaktır.

Kara Tören: Yorick bir hedef belirler ve bu hedefte bulunan rakiplerinin hareketlerini kısıtlayan bir duvar yaratır.

Sisin Matemi: Yorick bu yeteneği sayesinde düşmanlarının zarar görmesini sağlayan, onları yavaşlatan ve aynı zamanda işaretleyen bir sis kitlesi oluşturur.

Adaların Ağıdı: Yorick düşmanlarına ekstradan hasar vermek için Sisin Hanımını yanına çağırır. Sisin hanımı da ölmüş olan rakiplere emir vermeden onları Sis gezgini olarak tekrar diriltmektedir.

Yorick Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Yorick oldukça yavaş bir rakiptir. Bu sebeple karşısına çıkaracağınız rakiplerin daha çevik olması gerekir. Örneğin Riven Yorick'in karşısına çıkarabileceğiniz iyi rakiplerden biridir. Eğer Yorick'in yerde pek çok mezar biriktirdiğini görüyorsanız o zaman kesinlikle size E yollayacaktır. Bunu bilerek hamlenizi ona göre yapmanız gerekmektedir. Yorick E ve R yeteneklerini düzgün bir şekilde kullanamazsa o zaman büyük sıkıntılar yaşar.