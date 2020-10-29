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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 29.10.2020 - 08:40 | Son Güncelleme:

Yollarda müzikli şerit teknolojisini kullanılmaya başlandı

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Yollarda müzikli şerit teknolojisini kullanılmaya başlandı
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Kazakistan'da kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla "müzikli şerit" teknolojisi uygulanmaya başlandı.

Açıklamada, Nur Sultan-Şuçinsk otoyolunda "müzikli şerit" pilot projesinin uygulanmaya başladığı, projenin amacının yolun tehlikeli bölümlerinde araç hızının düşürülmesini sağlamak olduğu aktarıldı.

Ülkede ilk kez böyle bir teknolojinin kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Otomobilin 90 kilometre hızla gitmesi durumunda şeridin müzik sesi değişiyor, dolayısıyla bu, sürücünün dikkatini hızı düşürmeye çekiyor." denildi.

Açıklamada, gelecek yıl ülkenin diğer kara yollarında da "müzikli şerit" projesinin uygulanacağı kaydedildi.

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