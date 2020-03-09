“Yolculuğun Öncüleri” Açık İnovasyon Programı’nda 2. Dönem Başvuruları Başladı

Fotoğraf: iStock

Brisa, açık inovasyon programı ‘Yolculuğun Öncüleri’ ile girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Brisa’nın Yolculuğun Öncüleri programında bu yıl 3 ana başlıkta fikir ve projeler değerlendirilecek.



Yolculuğun Geleceği, Akıllı Üretim ve Müşteri Deneyimi alanlarında, girişimi test ve prototip aşamasına gelmiş, 18 yaşından büyük olan herkes, 30 Mart 2020 tarihine dek başvuruda bulunabilecek. Brisa, finalde birinci olan projeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verecek. Finale kalan tüm ekiplere ise; teknik mentörlük, potansiyel iş ortaklıkları, prototip geliştirme gibi zengin bir değer paketi sunacak.

Başvuru sahibi ekiplerin, Yolculuğun Geleceği başlığı altında bağlantısallık, otonom sürüş, paylaşım ekonomisi ve elektrifikasyon, Akıllı Üretim başlığı altında iş sağlığı, güvenliği ve ergonomisi, kalite verimlilik ve iş sürekliliği, Müşteri Deneyimi başlığı altında ise perakende hizmetleri, dijital kanallar, doğrudan pazarlama ve iş zekası konusunda girişimleri değerlendirilecek.



Ülkemizin girişimcilerine ve gençlere yol açıyoruz



Yolculuğun Öncüleri platformu ile güçlü bir girişimci ağı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Brisa CIO’su Tekin Gülşen; “Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, robotik gibi teknolojiler ile mobilite, tüm dünyada yeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye’nin bu yolculukta güçlü bir oyuncu olmasını sağlamak üzere yenilik ve teknoloji odaklı bir strateji izliyoruz. Bugün tedarikten üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda yenilikleri hayata geçirmek için büyük bir heyecan ve tutku duyuyoruz. Bunun için dışarıdan beslenmenin, gençlere ve girişimcilere yol açmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Yolculuğun Öncüleri programımızda şimdiye dek 90’a yakın girişimciye dokunduk. 2019’de ilki gerçekleşen programımızı kazanan girişimci ekipler, hibe desteği ve çeşitli üyeliklerin yanı sıra Brisa ile ortak pazar ve iş geliştirme fırsatlarına sahip oldular. Şu anda da Brisa içindeki ekosistemde birlikte değer üretmeye devam ediyoruz. Yeni başvuru dönemimizle birlikte yine projeleri titizlikle ele alacak, girişimci ve girişimci adayları ile tam bir iş birliğinde olacağız. Böylece, Türkiye’nin girişimcileri ile birlikte ülkemizi bu alanda bir adım daha öteye taşıyacak çözümleri hayata geçireceğimize inancımız tam.” dedi.



Yolculuğun Öncüleri programına başvuran projeler 10 Nisan tarihine dek değerlendirilecek ve ardından proje sahipleri ile 10-24 Nisan tarihleri arasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecek. 27 Nisan’da finalistlerin duyurulacağı süreç, 2 Haziran’da kazanan girişimcinin belirleneceği “Demo Day” etkinliği ile son bulacak. Demo Day değerlendirme jürisinde Brisa’nın üst yönetim ekiplerinden ve Türkiye girişimcilik ekosisteminden değerli isimler yer alacak.