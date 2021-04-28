Yolcu360, 6 milyon dolar seri A yatırımı aldı

Yolcu360, şimdi de dünyaya açılmak ve Unicorn olmak için çok önemli bir adım attı. Araç kiralama platformu Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20’si karşılığında Eksim Holding’e bağlı Eksim Ventures’tan 6 mlyon dolarık Seri A yatırımı aldı.

28 Nisan’da online gerçekleşen yatırım lansmanında basın mensupları ile bir araya gelen Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, yatırım sonrası için markanın vizyonunu ve büyüme hedeflerini paylaştılar.

Şirketin CEO'su Umut Yıldırım şu sözleri kaydetti:



“Yolcu360 tamamen ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem. Şu anda Türkiye’de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Artık Yolcu360 var. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz” dedi.

Yıldırım, yatırım görüşmeleri sırasında Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’nin ‘’Benim hayallerim tutkulu girişimcilerin hayallerinin hayata geçmesi ve milli teknolojiye yatırım yaparak ülkemizden global pazarlarda söz sahibi girişimler çıkması” sözlerinin kendileri için motive edici olduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, Yolcu360’ın araç kiralama sektörünün tüm paydaşlarına değer katan bir iş modeli inşa ettiğine dikkat çekti. Şirketin iş yapış kültürünü de çok etkileyici bulduklarını belirten Oruncak, “Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Eksim Holding’in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures’ın yeni yatırım arayışlarıyla ilgili de bilgi veren Oruncak şunları kaydetti: “Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız. Onların danışma kurullarında yer alarak kapsamımızı daha geniş tutacağız” dedi.

Yıldırım “Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107’lik bir artış yaşandı. Misafirlerimizin araç kiralama alışkanlıkları değişti ve kiralamalar yüzde 32 oranında daha uzun süreli olmaya başladı. Tüm bu rakamları misafirlerimiz için hayal ettiğimiz hizmetin karşılığı olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Şirketin 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020 yılında 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını belirten Yıldırım, gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü ifade etti. 2017 yılında 6 Milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 Milyon TL’ye ulaştığını belirten Yıldırım, 2022 yılında 500 Milyon TL’yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi.