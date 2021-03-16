Yıllar sonra konuştu: İki pizza için 552 milyon dolardan oldu

Son dönemde kırdığı rekorlar ile adından söz ettiren Bitcoin bir süredir pek çok başarı ve pişmanlık öyküsüne konu oluyor.

Her ne kadar tarihe geçen bir alışveriş olsa da Bitcoin Pizza kuşkusuz kripto para dünyasının en büyük pişmanlık hikayelerinin başında geliyor. Zira bu alışveriş ile bir kişi iki pizza için bugünkü kur ile 552 milyon dolar ödedi.

Takvimler 20 Mayıs 2010’u gösterdiğinde Bitcoin kullanıcısı Laszlo Hanyecz, ‘bitcointalk’ isimli forum sitesine bıraktığı mesaj ile ilginç bir teklifte bulundu. 2 büyük boy pizza için 10 bin Bitcoin ödeyeceğini söyleyen Laszlo Hanyecz isimli kullanıcının amacı Bitcoin ile ilk alışverişi yapan kişi olup tarihe geçmekti.

Hanyecz’in bu mesajına iki gün sonra başka bir kullanıcıdan olumlu cevap geldi ve tarihteki ilk Bitcoin alışverişi böylece gerçekleşti. 22 Mayıs 2010 ise ‘Bitcoin Pizza Günü’ olarak kayıtlara geçti.

10 BİN BITCOIN İLE 2 KUTU PİZZA ALDI

Sanal para karşılığında 2 kutu pizza satan bu kullanıcı o dönemin kuru ile 41 dolara denk gelen Bitcoin'leri yani 10 bin adet Bitcoin’i ilerleyen aylarda bozdurdu ve o gün için iyi bir kar elde etti.

Ancak 10 bin Bitcoin'in değeri bugün 552 milyon dolar. Zira sanal para birimi özellikle son aylarda ciddi artış göstererek tarihi zirveye ulaştı. Başka bir deyişle söz konusu kişi 11 yıl önce aldığı 10 bin Bitcoin'i elinde tutsaydı tarihin en pahalı pizzasını satan kişi olarak oldukça büyük bir servetin sahibi olacaktı.

BİR YILDA YAKLAŞIK 10 KAT ARTTI

22 Mayıs 2010’da Bitcoin’in değeri 0,0041 dolar iken bugün ise değeri 61 bin doların üzerine çıktı. Bitcoin’in değeri 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 1000 oranında artış gösterdi.

YILLAR SONRA KONUŞTU: PİŞMAN DEĞİLİM

2 kutu pizza için bugünkü kur ile 552 milyon dolar ödeyen Hanyecz ise CoinDesk’e yaptığı açıklamada aradan geçen 11 yılda pişmanlık duymadığını belirti.

Hanyecz pişman mıdır bilinmez ancak kuşkusuz kendisi tıpkı 20 Mayıs 2010’da istediği gibi tarihe geçmeyi başardı. Bugün Hanyecz tarihte Bitcoin ile alışveriş yapan ilk kişi olmanın dışında tarihin en pahalı pizzasını satın alan kişi olarak da anılıyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kıran Bitcoin daha sonra 55 bin dolar bandına geriledi.