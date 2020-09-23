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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 23.09.2020 - 06:03 | Son Güncelleme:

Yıldızı etrafındaki dönüşünü 3 günde tamamlayan gezegen keşfedildi

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Yıldızı etrafındaki dönüşünü 3 günde tamamlayan gezegen keşfedildi
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Gök bilimciler, yıldızı etrafındaki dönüşünü 3,14 günde tamamlayan bir öte gezegen keşfetti.

Sciencealert sitesinin haberine göre, 186 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, kızıl cüce yıldızı etrafındaki turunun süresi, irrasyonel matematik sabiti Pi sayısına benzediğinden "Pi Dünyası" olarak adlandırıldı. 

Resmi ismi K2-315b olan, Dünya ile hemen hemen aynı büyüklükteki gezegene dair ilk ipuçları Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'deki misyonu sırasında elde edildi.

Kepler verilerini inceleyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) Prajwal Niraula liderliğindeki ekip, Speculoos teleskobuyla gözlem yaparak gezegenin varlığını doğruladı.

Yüzey sıcaklığının 177 dereceyi bulduğu hesap edilen ve yaşama elverişli olmadığı düşünülen gezegenle ilgili ayrıntılar "Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

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