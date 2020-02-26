Yıldız Teknopark ihracatını 400 milyon dolara çıkaracak

Güner, Yıldız Teknopark'ın faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bir ülkenin global ölçekte rekabet edebilme gücünün, o ülkenin yeni bilgi üretebilmesi ve bunu teknolojiye dönüştürebilmesi ile orantılı olduğunu aktaran Güner, bunu sağlayan teknoparkların, devletin destek vermesiyle üniversite, sanayi, araştırma merkezleri, girişimciler ve teknoloji firmaları arasında iş birliği oluşturduğunu, buralarda üretilen bilginin yüksek katma değerli teknolojik ürüne veya hizmete dönüştürülmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı son Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmasında genel sıralamada tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında Türkiye’nin en başarılı Teknopark’ı seçildiklerini aktaran Güner, "Sürdürülebilir gelişim ilkesi doğrultusunda büyümemizi sürdürüyor, 7 bin 400 nitelikli Ar-Ge ve yazılım personeline ev sahipliği yapıyoruz. Yıldız Teknopark, bugüne dek toplamda 560 milyon dolar üzerinde ihracat geliri sağlarken, teknoparkımızın projelerden elde edilen geliri ise 4,3 milyar TL’ye ulaştı." bilgilerini verdi.

- Firmaların yüzde 74'ü yazılım ve bilişim alanında çalışıyor

Güner, Yıldız Teknopark'ta bulunan 444 firmanın yüzde 74’ünün yazılım ve bilişim alanında faaliyet gösterdiğini belirterek, yüzde 5’inin elektronik, yüzde 3’ünün ise makine ve üretim alanlarında çalıştığını kaydetti.

Diğer sektörlerin toplamının ise yüzde 18 seviyesinde olduğunu anlatan Güner, teknoparkın 2019 çıktılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yıldız Teknopark şirketlerinin toplam cirosu 2019’da 3 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. 2019’da sadece projelerden elde edilen gelir 1,2 milyar TL’nin üzerinde oldu. Bugüne kadar gerçekleşen proje sayısı ise 3 bin 900. Şu an aktif olarak 800 proje teknoparkımızda yürütülmeye devam ediyor. Yıldız Teknopark’ta 2019 da gerçekleşen ihracat 300 milyon dolar seviyesindeydi. 2020 yılında ihracat hedefimiz ise 400 milyon dolar."

Hedef 400 milyon dolar ihracat

Güner, öncelikli hedeflerinin katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetleri yürütmek olduğunu ifade ederek, Yıldız Teknopark olarak, Türkiye’nin en iyi girişim dostu teknoparkı olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Güner, "2020 hedeflerimiz arasında, Türkiye’nin 11’inci Kalkınma Planı çerçevesinde belirlediği hedefler doğrultusunda yerli ve ticari değeri yüksek ürün grubunun yenilikçi yönleri ile sektöre kazandırabilecek start up’ları bünyemize katmak için hızlandırıcı programlar organize etmek var. 2020’de özellikle üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması için akademik kuluçka ve nitelikli iş gücünün girişimcilikle buluşmasını önceleyen organizasyonlar planlayacağız.

Dünyadaki en yeni ve gelişime en açık trendler blok zinciri, nesnelerin interneti ve yapay zeka. Biz de 2020’de bu alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bunun yanında Yıldız Teknopark kuluçka merkezinde yer alan girişimciler için de kendimiz girişim fonu bütçesi ayırdık ve onları destekleyeceğiz." bilgilerini verdi.

"Starcamp’de faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracatı 1 milyon doları aştı"

Güner, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 5 üniversite ile iş birliği yaparak Silikon Vadisi’nin ilk Türk kuluçka merkezi olan Starcamp Uluslararası Kuluçka Merkezi’ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünya girişim sermayesinin yüzde 30’unun bulunduğu Silikon Vadisi’nin en gözde şehri San Francisco’nun ortasında, Finans Merkez’lerinin yanında, Golden Gate Bridge ve Oakland Şehri’ne erişimi kolaylaştıran bir lokasyonda konuşlanan Starcamp ile Türkiye’de teknoloji geliştiren bütün firmalara yenilikçi ve teknolojik ürünlerini ABD pazarına ve burası üzerinden de uluslararası pazarlara taşıma ve ihracatı artırma fırsatı sunuyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda Türk firmalarına ABD’de şirket kuruluşu, yasal tebligat adresi, sanal ve fiziksel ofis alanı, sanal ABD telefon hattı, posta ve kargo takibi, mali ve hukuki danışmanlıklar, yatırımcı eşleştirme gibi birçok alanda hizmet sağladıklarını anlatan Güner, şimdiye kadar 50 startupa hızlandırma programı, 30 firmaya heyet gezisi, 40 tane şirket kurulumu ve 20 yatırımcı turu hizmeti verdiklerini söyledi.

Güner, "Şu anda Starcamp’de faaliyet gösteren firmaların yıllık ihracat rakamı 1 milyon doları aşmış bulunuyor. 2020 yılı sonunda Starcamp bünyesinde faaliyet gösteren firmaların yapmış oldukları toplam ihracatın 2,5 milyon dolar seviyesine gelmesini hedeflemekteyiz." dedi.



"Akıllı kumaş girişimi Thread In Motion gelecek vadediyor"

Güner, teknopark olarak tüm paydaşlarıyla teknolojiyi kullanmaya, öncü olmaya, sektörel devinimlere hazır olmaya çalıştıklarını ifade ederek, çok sayıda gelecek vadeden firma ile çalıştıklarını anlattı.

Güner gelecekte çok başarılı olmasını beklediği ilk üç girişimi şöyle sıraladı:

"Akıllı kumaş girişimi Thread In Motion, saha yönetim girişimi Ekmob, mobil uygulama alanında öncü Mobven ve robotlara insandan daha hassas dokunma kabiliyeti veren Sensobright gelecekte çok hızlı ölçeklenebileceğine inandığım firmalarımız.

Geliştirdiği akıllı eldiven ile kısa sürede hem Türkiye’de hem de dünyada önemli şirketlerin teknoloji tedarikçisi olmayı başaran Thread In Motion global markalara teknoloji tedarik etmeyi sürdürüyor.

Saha satış ve pazarlama ekipleri olan firmalar için Lokasyon Bazlı Mobil CRM hizmeti sunan Ekmob, ilk yatırımından sonraki iki yılda 8 kat büyümeyi başardı.

iOS, Android, Windows ve HTML tabanlı platformlar için yazılım geliştiren Mobven farklı platform ve servisler ile kısa sürede büyümeyi başardı. Mobven, geçtiğimiz yıl ödeme çözümleri sunan Asseco South Eastern Europe (ASEE) grup firması Payten Mobil Teknoloji tarafından satın alınarak Payten bünyesine katıldı.

Türk bilim insanı Doç. Dr. Utku Büyükşahin’in geliştirdiği Sensobright ise aldığı yatırımla dikkat çekiyor. Firmanın geliştirdiği hassas dokunma kabiliyeti, NASA mühendisleri tarafından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yıldız Teknopark olarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine verdiğimiz katkıyı kesintisiz sürdüreceğiz."