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Teknoloji
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:28,Son Güncelleme:/

Yıldız Holding’ten start-up’lara destek

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Yıldız Holding’ten start-up’lara destek
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Yıldız Holding’in start-up’ları desteklemek amacıyla başlattığı hızlandırma programı, start-up’lara yatırıma başladı. Sente Foundry iş birliğiyle yürütülen ve koronavirüs salgınına yönelik önlemler nedeniyle online tamamlanan programın ikinci dönemi haziran ayında başlayacak.

Yıldız Holding’in start-up’ları desteklemek amacıyla başlattığı hızlandırma programı, üç farklı start-up’a yatırım yapacak. Yıldız Holding’in global iş ortağı Sente Foundry ile yürüttüğü programa seçilen girişimciler, pazarlama ve perakende teknolojileri, tedarik zinciri teknolojileri ve tüketici deneyimi konusunda çözümler üretiyor.

Program kapsamında 500 başvuru arasından detaylı bir çalışmayla ön eleme sürecini tamamladıklarını anlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Ülker, “Dünyanın dört bir yanından yeni girişimcileri büyük şirketlerle buluşturan iş ortağımız Sente Foundry ile şubat ayında başlayan altı haftalık verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte belli süreçleri başarıyla geçerek seçilen yedi start-up’ı sadece dinlemekle kalmadık, onlara Yıldız Holding ve şirketlerinin deneyimini de aktararak mentorluk yaptık. Aralarından seçtiğimiz üç girişime de program kapsamında yatırım yapacağız. Gelecek dönemde Yıldız Holding olarak start up’lara verdiğimiz desteği sürdürmek, inovatif proje ve fikirlerle Yıldız Holding şirketlerine destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yıldız Holding Hızlandırma Programı’na seçilen start-up’lar, VibeVision, TradeMonday ve DeepNeep şirketleri oldu.

İkinci döneminin Haziran 2020’de başlaması planlanan program gıda hammaddeleri, yeni ürünler ve ambalaj alanlarına odaklanacak.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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