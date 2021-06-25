Yetişkinler cihazlarını güncelleme konusunda aile üyeleriyle tartışıyor

Teknolojik cihazlar uzun zamandır her yaştan kullanıcı için sıradan hale geldi. Çocuklar bunları içerik izlemek ve oyun oynamak için kullanırken, yetişkinler arkadaşları ve aileleriyle iletişimde kalmak için teknolojik cihazlara güveniyor. Bununla birlikte güvenilir bir güvenlik düzeyi ve yüksek performans sağlamak için her cihazın zamanında güncellenmesini sağlamak çok önemli.

Ankete katılan yetişkinlerin %34'ünün güncellemeleri yüklemeyi sinir bozucu bulduğu göz önüne alındığında, aile üyeleri arasında düzenli güncellemelere karşı ilgisizlik veya isteksizlikleri anlamak zor değil.

Anket ayrıca yalnız veya aileleriyle yaşasalar da yetişkinlerin %77'sinin genellikle evlerindeki cihazlara güncelleme yüklediklerini gösteriyor. Bireylerin kendi teknolojik cihazlarından sorumlu olduğu durumlar daha az yaygın (%12). Aynı zamanda, ankete katılan kişilere göre eşleri (%7) ve çocukları (%4) nadiren cihazlarını güncelliyor.

Güncellemeleri yönetmeyi tüm aile üyeleri için daha olumlu bir aktivite haline getirmek için Kaspersky, tanınmış blog yazarı, yoga öğretmeni ve kişisel antrenör Shona Vertue ile iş birliğine giderek, güncellemeler yapılırken tamamlanabilecek kısa bir basit egzersiz kursu hazırladı. Kurs oldukça basit ve evde herkes tarafından yapılabilir.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şu yorumlarda bulunuyor: “Modern ailelerin neredeyse tüm üyeleri teknolojik cihazlar kullandığından, güncellemeleri yüklemek gerçek bir aile meselesi haline geliyor. Araştırma sonuçları, pratikte tüm aile üyelerinin bir dereceye kadar bu sürece dahil olduğunu gösteriyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlasının (%35) aile üyeleriyle güncellemelerin önemi hakkında tartıştığını görüyoruz. Bu da muhtemelen kullanıcıların çevrimiçi ortamda kendilerinin ve sevdiklerinin güvenliğini ne kadar ciddiye aldıklarını gösteriyor. Güncellemelerin zamanında yüklenmesi yalnızca yeni işlevlere ve arayüzlere erişim sağlamaya değil, aynı zamanda yüksek düzeyde cihaz güvenliğini korumaya da yardımcı olur. Bu, tüm aile üyelerinin kişisel verilerini güvende tutmanın yanı sıra tüm cihazların hızlı ve optimum şekilde çalışmasını sağlar.”