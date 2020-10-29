Yetersiz siber güvenliğin faturası çok ağır oluyor

BugBounter, pandemiyle birlikte gözle görülür derecede artan siber saldırılara karşı şirketleri uyarıyor. 2018'de WannaCry fidye yazılımını geliştiren siber saldırganlar, İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi bünyesindeki 16 hastaneyi kilitledikten sonra 92 milyon sterlin fidye talep etti. Yakın zamanda Amerika'daki en büyük hasta zincirlerinden birini hedef alan bir siber saldırı 250 hastanede ameliyatların iptal olmasına ve hastane ekibinin kalem ve kağıda geri dönmesine neden oldu.



Eylül ayında Düsseldorf'taki büyük bir hastanenin BT sistemlerini hedef alan başka bir siber saldırı sonucunda ilk kez bir insan hayatını kaybetti. Sene başında ise Kanada'nın en büyük medikal test şirketinin 15 milyon hasta verisi sızdırıldı.



Konuyla ilgili görüşlerini belirten şirketin Kurucu Ortağı Murat Lostar, şunları söyledi: “Tüm dünyanın sanallaşmasıyla üretilen veri miktarı da büyük ölçüde artıyor ve verilerin kendisi de en az para kadar önemli hale geliyor. Bu yüzden ülkelerde veri sızıntısına karşı önlem oluşturulacak yasalar gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Olası bir veri ihlali durumunda şirketin yaşayacağı maddi kaybın yanı sıra KVKK gibi yasal cezalar da kaybı artırıyor. Şirketlerin sistemlerini denetleterek bu ihtimalleri en aza indirmesi mümkün.”



