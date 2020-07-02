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Teknoloji
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:06,Son Güncelleme:

Yeşilay'a internet sitesi için 3 ödül

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Yeşilay'a internet sitesi için 3 ödül
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100’üncü yaşını kutlayan Yeşilay, yeni web sitesi ile 2 ödül programından 3 ödül birden kazandı.

Yeşilay olarak yaptıkları çalışmaların ödüllendirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, “Bu yıl 100’üncü yaşımızı kutluyoruz ve bir asırdır örnek işlere imza atma hedefiyle çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem Yeşilay adına iletişimin çok değerli olduğu, özellikle pandemi sürecinde dijital kanalların aktif olarak kullanımının arttığı ve önem kazandığı bir dönem oldu.” dedi. 

Pandemi döneminde çalışmalarını dijital kanallara taşıyan Yeşilay, kullanıcı dostu, sade ve modern bir tasarımla hazırladığı yeni web sitesi ile de bu çalışmalara erişimi kolaylaştırmayı hedefledi. 

Yenilenmenin ardından ziyaretçi trafiğinde de artış yaşanan sitenin Haziran 2019’da 45 bin düzeyinde olan ziyaretçi sayısı Haziran 2020’de yüzde 55 artarak 69 bine ulaştı.

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