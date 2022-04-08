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Yerli yazılım iş birliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım

#Turkcell#Teknoloji#Yapay Zeka
Yerli yazılım iş birliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım

Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki Turkcell mühendisleri, Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.

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Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde kurulan 5G deneme sahası parkurunda bulunan akıllı otonom sürüş aracının uzaktan kontrolü, Turkcell’in İstanbul’da bulunan Yapay Zeka Laboratuvarı’ndan başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bilişim Vadisi’ndeki araçla gerçekleştirilen uzaktan sürüş deneyimi için şirketin 5G altyapısıyla birlikte araçta Eatron firmasının çözüm ortaklığında geliştirilen yerli yazılımlar kullanıldı. 

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, bu kapsamda yerli yazılım ve ürünler geliştiren firmalarla yaptıkları iş birliği sayesinde ekosistemin gelişmesine de katkı sağladıklarını vurguladı.

Öztürk, “Bu sayede sürücünün baş, göz ve yüz hareketleri sistem tarafından algılanarak, sürüş güvenliğini tehlikeye atacak durumlar anında tespit edilebiliyor. Sürücünün araç kullanırken direksiyon başında bayılması, kriz geçirmesi veya uykuya dalması gibi herhangi bir acil durum, yapay zeka uygulaması tarafından otomatik olarak tespit edilerek Uzaktan Sürüş Merkezi’ne ikaz gönderiliyor. Destek merkezindeki operatör ise hemen kontrolü devralarak, aracı en yakın noktaya güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Bu sayede hem olası bir kazayla can kaybı veya yaralanma önlenmiş oluyor hem de gerektiğinde polis ve ambulans gibi merkezlere çok kısa sürede haber verilerek hızlı acil müdahale imkanı sağlanıyor” ifadelerinde bulundu. 

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Gelecekte uzaktan sürüş kullanımının uygulanabileceği öngörülen bazı alanlar şunlar: 

1. Yanlış yere park edilen paylaşımlı otonom araçların uzaktan uygun park alanlarına çekilmesi

2. Kampüs ve iş merkezi gibi kapalı alanlarda belli lokasyonlar arasında düşük hızlarda yolcu taşınması sırasında ortaya çıkacak acil durumlarda araca uzaktan komuta edilmesi

3. Aracın kameralarından canlı olarak gelen çevresel görüntülerin, yapay zeka teknolojisiyle hızlıca analiz edilip işlenerek harita güncellenmesi ile bölgedeki diğer araçlarla paylaşılması

4. Limanlarda otonom araçlarla taşıma yapılması ve olabilecek acil durumların uzaktan takibi

5. Mevcut uzaktan kontrol merkezinin vinç ve kepçe kontrolüne göre güncellenerek, limanlarda ve inşaatlarda hava koşullarından bağımsız kullanılması

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6. Yeni ehliyet almış ve trafiğe çıkacak kişilere belli süreliğine uzaktan sürüş istasyonu üzerinden takip ve destek verilmesi

7. Otonom araçlarda kötü yol koşulları gibi durumlarda ortaya çıkacak riskler nedeniyle aracın güvenli sürüş ihtiyacı halinde uzaktan sürüş istasyonunun devreye girmesi

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#Turkcell#Teknoloji#Yapay Zeka

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