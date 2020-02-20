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Teknoloji
Haber Giriş: 20.02.2020 - 13:31,Son Güncelleme:/

Yerli video oyunu Curse of Anabelle satışa çıktı

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Yerli video oyunu Curse of Anabelle satışa çıktı

İstanbul merkezli Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen korku, bulmaca ve macera oyunu Curse of Anabelle, 20 Şubat itibarıyla küresel oyun platformu Steam üzerinden oyuncularla buluştu.

Rocwise Entertainment tarafından kurgulanarak korku oyunları türüne yeni bir soluk getiren Curse of Anabelle, iki yıl gibi bir sürede 7 kişilik bir ekip tarafından tamamen yerli yatırımla ortaya çıktı. Steam üzerinden satın alındıktan sonra halihazırda masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda oynanabilen Curse of Anabelle'in önümüzdeki süre içerisinde Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformları için de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak yapımcı Rocwise Entertainment, Steam haricindeki platformlar için bir çıkış tarihi vermek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Mistik kitaplar, kadim mühürler, antik ayinler ve farklı zaman çizgileri arası seyahatlerle, gerçek dünyada izlerini takip edebileceğiniz efsanelerden ve mitlerinden esinlenerek kurgulanmış ve kendine özgü bir oyun deneyimi sunan Curse of Anabelle, lanetli Ramsey Malikânesinin karanlık köşelerine ve gizemli geçmişine ışık tutuyor.

Yerli video oyunu Curse of Anabelle satışa çıktı

Türdeşi oyunlardan “aksiyon” dozu ile ayrılan Curse of Anabelle'de oyuncular mistik kitapların yardımı ile bu karanlık maceranın sonuna ulaşmaya çalışıyor. Oyunun hikâyesi boyunca elde ettiğiniz farklı eşyalar sayesinde antik ayinler gerçekleştirip, mistik kitapları kullanarak uygulayacağınız ritüeller ile Ramsey Malikânesini mesken edinmiş iblislere karşı amansız bir mücadele veriyorsunuz.

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