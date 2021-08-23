Yerli üretim realme C25 satışta: İşte öne çıkan özellikleri

realme C25, %89,5'e varan ekran-gövde oranıyla 6.5” HD+ mini çentik tasarımlı ekrana sahip. Cihazın çift SIM yuvası ve hafızanın 256 GB'a kadar genişletilmesine olanak tanıyan özel bir SD kart yuvasından oluşmak üzere üç kart yuvası bulunuyor. Parmak izi ve yüz tanıma yoluyla ultra hızlı kilit açma özelliği de beraberinde geliyor.



realme C25’in bataryasıyla; 43,17 saat görüşme yapabilir veya 9,78 tur MLBB oynayabilirsiniz. Ayrıca 25 saat süreyle Youtube’da video izleyebilir veya 115 saat boyunca Spotify’da müzik dinleyebilirsiniz.

Yazılımın Hızlı Uygulama Durdurma özelliği, nadiren kullanılan uygulamaları otomatik olarak algılayıp durdurur ve pil ömrünü uzatmak için işlevsiz olarak arka planda tutar.

Akıllı Gece Şarj Koruyucusu özelliği ise, bataryayı uzun vadede korumak için gece şarj sırasında batarya neredeyse dolduğunda akıllı şarj özelliğini aktif hale getirerek pil ömrünü uzatır.

realme C25, daha uzun pil ömrü ve daha iyi performans için işlemcinin güç tüketimini azaltan, gelişmiş 12nm FinFET işleme teknolojisiyle donatılmış MediaTek Helio G70 işlemciye sahip. CPU, hızı 2.0GHz’e kadar varabilen dört Cortex-A73 çekirdeği barındırıyor. Cihaz ayrıca Mali-G52 GPU’ya sahip. Yüksek hızlı çift kanallı LPDDR4x bellek ile C25, kullanıcılara daha hızlı bir deneyim sunuyor.

C25, realme C Serisinde 48MP Üçlü Kamerası bulunan ilk telefon olma özelliğine sahip. 48MP kamera ile 6000x8000'e varan ultra yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. C25'in Süper Gece manzarası modu, gece çekimlerini parlaklık, ayrıntı ve renk bakımından daha da iyi hale getiriyor. C25 ayrıca makro lensi de destekliyor. 8MP ön selfie kamerası, AI Beauty, HDR ve Portre modları da birlikte geliyor.

realme C25, realme kullanıcı arayüzlerini istediğiniz şekilde, ücretsiz olarak birleştirmenize ve oluşturmanıza olanak veren realme UI 2.0 (Android 11 tabanlı) özelliğine sahip C serisindeki ilk realme akıllı telefon. realme UI 2.0, kişisel bilgilerinize boş bir kimlik atayarak bunların herhangi bir uygulama tarafından sızdırılmasını önlüyor.