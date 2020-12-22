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Teknoloji
Haber Giriş: 22.12.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Yerli siber güvenlik ürünleri dünyaya açılacak

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Yerli siber güvenlik ürünleri dünyaya açılacak
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, yerli siber güvenlik ürünlerinin yurt içinde ve dışında kullanımının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyeleri tarafından geliştirilen yerli siber güvenlik ürünlerinin yurt içinde ve dışında kullanımının artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Şeker, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kümelenme çatısı altında siber güvenlik alanında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Kümelenmenin 3 yıldır faaliyet gösterdiğini anlatan Şeker, bu alanda insan kaynağı yetiştirmek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini ve önemli mesafe alındığını söyledi.

Teknolojik üstünlük ve inovasyon alanlarındaki faaliyetleri sürdürdüklerini dile getiren Şeker, fikir yarışmalarıyla, sundukları desteklerle yenilikçiliği teşvik ettiklerini belirtti.

Farkındalık ve etkileşimi artırma amacıyla çeşitli sektörlerle bir araya geldiklerini ifade eden Şeker, ürünlerin pazara erişiminin sağlanmasının bir diğer önemli faaliyet alanı olduğunu vurguladı. Şeker, bugüne kadar 16 ürünün sertifikalandırıldığını, yılı 20 ürünle kapatmayı, gelecek yıl ise buna 40 ürün daha eklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Devlet Malzeme Ofisi kataloglarına siber güvenlik ürünlerinin girmesini sağladıklarına işaret eden Şeker, "Kümelenme üye sayısı 3 yılda 185'e geldi, yakın zamanda 200'e erişeceğiz. Koyduğumuz hedeflere adım adım ulaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde odaklanmamız gereken şey ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışı pazarda daha fazla kullanılmasını sağlamak. Yılda 1 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. Bu hedefe de adım adım yaklaşıyoruz." diye konuştu.

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