Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak

Teknopark İstanbul'un Türkiye'de siber güvenlik alanında girişimcilerin yenilikçi, sürdürülebilir ve ticarileşebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Siber Güvenlik Fikir Yarışması"na, Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) destek veriyor.

5 Mart 2020'ye kadar son başvuruların alınacağı yarışmada, siber güvenlikte yapay zeka çözümleri, zararlı yazılım çözümleri, finans/bankacılık güvenlik uygulamaları, adli bilişim ve olay müdahale uygulamaları ve blockchain güvenliği gibi pek çok farklı kategori yer alıyor.

Birinci olan ekip 25 bin TL kazanacak

Başvurusu kabul edilen 16 takımın 20-21 Mart'ta Teknopark İstanbul 9A blokta kıyasıya yarışacağı etkinlikte birinci olan ekip 25 bin TL, ikinci olan ekip 15 bin TL ve üçüncü olan ekip 10 bin TL kazanacak. Finalist olmaya hak kazanan takımlar, 18 ay süreyle Cube Incubation'da ofis imkanlarından ücretsiz yaralanacak ve ICWC etkinliğinde stant açabilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise 25-28 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek SAHA EXPO'da gerçekleşecek.