MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak
GeriTeknoloji Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.02.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yerli siber güvenlik fikirleri Teknopark İstanbul'da yarışacak

Teknopark İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenleyeceği "Siber Güvenlik Fikir Yarışması" için başvurular başladı.

Teknopark İstanbul'un Türkiye'de siber güvenlik alanında girişimcilerin yenilikçi, sürdürülebilir ve ticarileşebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlediği "Siber Güvenlik Fikir Yarışması"na, Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) destek veriyor.

5 Mart 2020'ye kadar son başvuruların alınacağı yarışmada, siber güvenlikte yapay zeka çözümleri, zararlı yazılım çözümleri, finans/bankacılık güvenlik uygulamaları, adli bilişim ve olay müdahale uygulamaları ve blockchain güvenliği gibi pek çok farklı kategori yer alıyor.

Birinci olan ekip 25 bin TL kazanacak

Başvurusu kabul edilen 16 takımın 20-21 Mart'ta Teknopark İstanbul 9A blokta kıyasıya yarışacağı etkinlikte birinci olan ekip 25 bin TL, ikinci olan ekip 15 bin TL ve üçüncü olan ekip 10 bin TL kazanacak. Finalist olmaya hak kazanan takımlar, 18 ay süreyle Cube Incubation'da ofis imkanlarından ücretsiz yaralanacak ve ICWC etkinliğinde stant açabilecek.

Yarışmanın ödül töreni ise 25-28 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek SAHA EXPO'da gerçekleşecek.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle