Yerli oyun Bob and Prickle'ın demosu yayınlandı

Crealode Games kurucusu ve oyun geliştirici Sedat Güç, yaptığı açıklamada programlamaya 14 yaşındayken başladığını söyledi. Güç, "Programlama temellerini öğrendikten sonra oyun geliştirmeye başlamamın sebebi ise oynadığım oyunları geliştiren insanlarla aynı mesleği yapmanın, belki de o ana kadar farkında olmadığım bir dünyaya girmenin ne kadar heyecan verici olduğunu düşünmek olmuştu." dedi.

Yeni oyunu hakkında da bilgiler veren Güç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son oyunumuz Bob and Prickle (B&P), eklediğim yeni bir özelliği test etmek için oyunu açıp tüm bölümü bitirdikten sonra neyi test ettiğimi bana unutturan bir oyun. Akıcı, fakat bir o kadar da yorucu olmayan bir tempoya sahip, platform oyunlarını seven oyunculara hitap ediyor. Sakar ama cesur iki karakterin 2040 yılında Lightbul Şehrini kurtarma macerasını anlatıyor. Ana karakterimiz Bob, plana sadık kalmadan bildiği yoldan giden ve hata yapmaktan çekinmeyen bir karakter, yardımcısı ise çenesi düşük bir kaktüs adam. Yabancı bir şirket bu ikilinin macerasını anlatan bir animasyon-dizi yapmayı bile teklif etti, fakat şu anda önceliğim bu değil. B&P, demo sürümüyle 16 Haziran’dan itibaren bir haftalığına oynanılabilir olacak, dileyen herkes Steam platformu üzerinden deneyebilir. Henüz geliştirme süreci devam ettiğinden yan karakterimiz Prickle oynanabilir olmayacak fakat ana karakterimiz Bob demo için fazlasıyla sabırsız."