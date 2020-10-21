Yerli elektrikli bisiklet bataryası üretim aşamasına geldi

Avrupa'da ciddi pazar büyüklüğüne ulaşan elektrikli bisikletlere, Türkiye'de de ilgi her geçen gün artıyor. Ancak bataryaların yüksek maliyetli, kısa ömürlü olması ve güvenlik riskleri, kullanıcılar açısından engel oluşturuyor. Bu kapsamda şirketin tasarlayıp ürettiği ve geçen yıl düzenlenen IFA’da görücüye çıkarılan yerli tasarım ve üretim bataryalar bir alternatif olarak ortaya çıktı. İlk siparişini Salcano’dan alan şirket, tüm yerli bisiklet üreticileri ve dünyaya batarya üretmeyi hedefliyor.



Verilen bilgiye göre, otomotiv baz alınarak elektrikli bisikletlere uyarlanan bataryalar, EN50604-1 güvenlik sertifikalarına sahip. Şirketin ürettiği bu bataryalarda yüksek enerji yoğunluğuna sahip NCA hücreler kullanıyor. Bluetooth üzerinden batarya-cep telefonu bağlantısı ile online servis hizmetine olanak sağlayan sistem, aynı zamanda kullanıcının bataryanın durumunu aplikasyonla takip edebilmesini mümkün kılıyor.



Söz konusu bataryalar, IP66 seviyesinde su geçirmez tasarımı ile EN50604-1 onayının gerektirdiği şok, darbe ve ezilme testlerini de geçmiş durumda.



