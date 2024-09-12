Yerel üreticileri dijital pazarda destekleyecek fikirler TEKNOFEST’te yarışacak

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TEKNOFEST kapsamında, yerel üreticilerin dijital pazarlara ulaşmasını kolaylaştırmayı hedefleyen yarışma Trendyol tarafından düzenlenecek. E-Ticaret Hackathonu adını taşıyan ve T3 Vakfı iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya, 20 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar başvuru yapılabilecek.

KİMLER KATILABİLİR?

Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) alanında proje geliştiren ya da geliştirmek isteyen lise ve üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde), mezunlar ve profesyoneller, E-Ticaret Hackathonu’na en az 2 en fazla 4 kişiden oluşan takımlar halinde katılabilecek. Takım kaptanlarının çevrimiçi platform üzerinden gerçekleştireceği başvuruların tamamlanması sonrasında, proje fikirleri jüri tarafından ön elemeden geçirilecek. Katılım hakkı kazanan ekipler, TEKNOFEST’in gerçekleştirileceği Adana’da bulunan Trendyol Yarının Köyleri Kürkçüler Dijital Merkezi’nde 2-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Hackathon’da yarışma fırsatı bulacak.

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HACKATHON’DA GELİŞTİRİLECEK ÇÖZÜMLER

Hackathon’da NLP (Doğal Dil İşleme), CV (Bilgisayarla Görü) ve multimodal teknolojileri kullanılacak. Katılımcıların; ürün fotoğraflarından ve kısa ifadelerden otomatik olarak ürün isimleri ve açıklamaları oluşturabilecek, ürün fotoğraflarının kalitesini artırabilecek ve yerel üreticilerin uluslararası pazarlara ulaşmasına yardımcı olmak için çok dilli destek sağlayabilecek çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Bu çözümler sayesinde yerel üreticilerin ürünlerini çevrimiçi alışveriş platformlarında daha görünür hale getirerek satışlarını artırması hedefleniyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE ÖDÜLLER

Projeler; Yenilikçilik/Yaratıcılık, Uygulanabilirlik, Teknolojik Zorluk, Sunum Kalitesi ve Demo kriterlerine göre değerlendirilecek. Yarışmayı birincilikle bitiren takım 100.000 TL, ikinci takım 80.000 TL, üçüncü takım ise 60.000 TL ödülün sahibi olacak.