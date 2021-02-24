'Yerel iş ortaklarımızla birlikte büyüyoruz'

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li şunları söyledi; “Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan benzersiz bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Pandemi ile birlikte, birçok sektörde önemli değişikliklere ve teknoloji alanında olağanüstü bir dönüşüme tanıklık ettik. Huawei Türkiye olarak, inovasyon ve teknoloji gücümüz ile Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Huawei hem 2019 hem de 2020'de birçok zorluğun üstesinden geldi ve bu süreçte sürdürülebilir bir ivme elde etti. Huawei Enterprise İş Grubu büyümede önemli bir paya sahip. Bugün yaklaşık 300 kamu kurumuna ve başta finans sektörü olmak üzere, büyük ölçekli özel şirkete dijital dönüşüm desteği sağlıyoruz. 2020 yılında 15’ten fazla finans kurumu dijital dönüşüm ortağı olarak Huawei’i tercih etti. Bu durum müşterilerimizin bize olan güveninin açık bir göstergesidir, bu güven ortamını geliştirmek için daha çok çalışacağız.”

Enterprise İş Grubu’nun bu sene Türkiye’deki faaliyetlerinin onuncu yılı olduğunu kaydeden Jing Li, Huawei'in uzun erimli başarısının iş ortaklarının başarısıyla doğru orantılı olduğuna dikkati çekti. Jing Li şunları kaydetti: "Bizim hedefimiz tek başımıza bir kazanç elde etmenin çok ötesinde. İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte kazanmayı hedefliyoruz ve bu nedenle “Birlikte Kazanalım” diyoruz. Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu, kurumsal müşterilerine dijital dönüşümü destekleyen yüksek kaliteli çözümler sunarken; yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, büyük veri ve bütünleşik iletişim hizmetleri de dahil olmak üzere birçok yeni nesil bilgi teknolojisini entegre ediyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler müşteri talebiyle birleştiğinde toplumların hızlı gelişimi için iki itici güçtür.”

Huawei Türkiye Enterprise İş Grubu Ülke Müdürü Yanjiang Pan ise konuşmasında, krizin başarıya giden yolda bir engel olmadığını ve iş sürekliliğine inandıklarını belirtti. Pan şöyle devam etti; “Ürün ve hizmetlerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, açık inovasyonu teşvik etmeye devam ederken Ar-Ge yatırımımızı da sürekli olarak artıracağız. İş ortaklarımızın desteğiyle tüm engelleri aşabileceğimize yürekten inanıyorum. Bu yıl, Türkiye’de ekosistem iş ortaklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ekosistemimizi sürdürülebilir geri ödeme politikaları ile daha da genişleterek eğitim, danışmanlık, uygulama geliştirme, ortak çözüm geliştirme ve yetenek geliştirme desteği sağlayacağız.”

Huawei Türkiye IP Ağları ve Kurumsal İş Grubu CTO’su Burak Bıçakhan; “Huawei Cloud Campus çözümü ile ağ altyapısına, yüksek performansın yanında basitlik ve zekayı da ekleyerek, dijitalleşmenin kurumsal ağlar üzerinde yarattığı baskıyı tamamen ortadan kaldırıyoruz” dedi. Bıçakhan ayrıca, hizmet esnekliğini de getiren bu çözümle üst düzey kullanıcı deneyimi sunarken, ağ yöneticilerinin de yükünün hafifletildiğini ifade etti.

Huawei Türkiye Bulut Bilişim ve Yapay Zeka CTO’su Fatih Akgül ise konuşmasında; “Dijital dönüşüm bütün sektörler için artık çok daha olgun, çok daha dinamik, vazgeçilmez ve fırsatlarla dolu. Dijital dünyada rekabette lider olabilmek için, veriden değer üretmek ve bu değerlerle farklılaşmak, doğru işbirlikleri ve doğru teknolojilerden faydalanmak gerekiyor.” dedi.

Huawei Türkiye Enterprise Kıdemli Çözüm Yöneticisi Barış Saygı şu ifadelere yer verdi; “Huawei Enterprise Türkiye olarak, kurumların dijitalleşmesine ve iş yapış şekillerini dönüştürmesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yeni nesil veri merkezi ve kesintisiz güç çözümlerimizle altyapıları daha esnek, yönetilebilir ve verimli hale getiriyoruz.”

Başarılı iş ortaklarına ödülleri takdim edildi

Huawei Türkiye Ekosistem İş Ortakları Zirvesi 2021, Huawei iş ortaklarının başarı hikayeleriyle zenginleşirken, programın sonunda başarılı iş ortaklarına Enterprise İş Grubu tarafından ödülleri takdim edildi. Cliguru, A2, Arena, Artronic, Axxonsoft, CSIT, Datacore, Destek, DT Bilişim, Fourtech, Infoline, Infoturk, Innova, ISSD, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İşnet, Karel, Koçsistem, Netcom, NGN, Orbisis, Penta, Proday, Promet, SBI, Turkcell Dijital İş Servisleri, Vodafone ve Yapı Merkezi, farklı kategorilerde ödül alan iş ortakları ve ekosistem paydaşları arasında yer aldı.