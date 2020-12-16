MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriYeni yıl için hediye arayanlara saat önerisi
GeriTeknoloji Yeni yıl için hediye arayanlara saat önerisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:22 | Son Güncelleme:

Yeni yıl için hediye arayanlara saat önerisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni yıl için hediye arayanlara saat önerisi
Abone Olgoogle-news

25 güne kadar çıkan pil süresi, 14 farklı askeri testi başarıyla geçmesiyle dikkat çeken Honor Watch GS Pro, akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GPS işleviyle geliyor.

Honor, yeni yıl hediyeleri için alternatifler sunuyor. Honor Watch GS Pro, yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi, Rotadan Dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Ürün, GPS dışında GLONASS uydu konumlandırma sistemiyle de öne çıkıyor.

25 güne kadar pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık

Ürün, 25 güne dek uzayan pil süresi ile geliyor. Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay’ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor.

Ürün, 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan ve ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden geçti. Akıllı saat, bu testlerde 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve dayanıklılık sınavını başarı elde etti.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle