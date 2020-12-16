Yeni yıl için hediye arayanlara saat önerisi

Honor, yeni yıl hediyeleri için alternatifler sunuyor. Honor Watch GS Pro, yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi, Rotadan Dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Ürün, GPS dışında GLONASS uydu konumlandırma sistemiyle de öne çıkıyor.

25 güne kadar pil ömrü, 50 metreye kadar suya dayanıklılık

Ürün, 25 güne dek uzayan pil süresi ile geliyor. Gündoğumu ve günbatımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay’ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketlerinizi planlamanızı kolaylaştırıyor.

Ürün, 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan ve ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden geçti. Akıllı saat, bu testlerde 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve dayanıklılık sınavını başarı elde etti.



