Yeni yıl alışverişi yapacaklara önemli uyarı

Siber güvenlik uzmanları, internet üzerinden yeni yıl için hediye satın alacaklara dolandırıcılık ve kimlik avından korunmaları için ipuçları veriyor.

* E-posta yoluyla harika bir teklife giden bir bağlantı alırsanız gömülü köprüyü kontrol ettiğinizden emin olun. Varsa eğer internet sayfasına doğrudan yasal web sitesi üzerinden erişin.

* Yalnızca resmi sitelerden alışveriş yapın ve diğer açılış sayfalarından onlara yönlendirilirseniz web adreslerine dikkat edin. Resmi satıcıdan farklılarsa, yeniden yönlendirildiğiniz teklife resmi web sayfasından bakarak kontrol edin.

* Bir kimlik avı web sayfasını ziyaret etmeye çalıştığınızda sizi bilgilendirecek olan davranış tabanlı anti-phishing teknolojilerine sahip güvenlik çözümleri kullanın.

* Aynı parolayı farklı web siteleri veya birden fazla hizmet için asla kullanmayın. Çünkü biri çalınırsa tüm hesaplarınız savunmasız hale gelecektir. Hatırlama zorluğuyla yüzleşmek zorunda kalmadan güçlü şifreler oluşturmak için şifre yöneticileri kullanın.

* Ödeme sırasında hırsızlık ve sahtekârlık olaylarının önüne geçebilmek için 3D Secure adı verilen ödeme sistemlerini tercih edin

* Alışveriş yapılacak sitenin SSL veya SET gibi güvenlik standartlarına sahip olduğundan emin olun.

Kredi kartı yerine sanal kart kullanmayı tercih edin.

Kaspersky Güvenlik Analisti Tatyana Sidorina konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Tatil sezonu, ani satın almalar ve aceleci kararlar aldığımız bir dönem. Uygun fiyata alışveriş yapma veya hediye alma baskısı, kullanıcıların dikkatinin dağıldığı anlamına gelebilir ve siber suçluların bunlardan yararlanmasını kolaylaştırır. Özellikle yılın bu zamanında uygun bir fiyata harika bir hediye alma umudu kırılması zor bir şeydir. Suçlular yıl boyunca bu ümitten yararlanırlar ve yıl sonunda onlar için özellikle verimli bir zaman olur. Elbette bu hiç kimsenin tatiller öncesinde alışveriş yapmaktan kaçınması gerektiği anlamına gelmiyor. Fakat kullanıcıların sadece kredi kartı ödemelerine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Suçlular genellikle çalınan verileri hemen kullanmadıklarından dolayı bir abonelik veya satın aldığınız hediye için gecikmiş bir ücretin dolandırıcılık olduğu ortaya çıkabilir” diyor.