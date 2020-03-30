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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 30.03.2020 - 08:18,Son Güncelleme:/

Yeni Xiaomi telefonlar yolda: İşte yeni modeller

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Yeni Xiaomi telefonlar yolda: İşte yeni modeller
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Çinli Xiaomi, telefon pazarına sık sık yeni bir modelle kendini hatırlatan bir marka. Yeni telefonlarının birçoğunu Türkiye'ye de getiren şirketin gelecek aylarda duyuracağı telefonlar ise bugünden belli oldu.

Xiaomi, kendi markası altında ve Redmi ile Poco markaları altında telefon üretip kullanıcıların karşısına çıkarıyor. Bazıları önceden sızan bilgilerden dolayı bilinirken, bazı sürpriz modeller de göze çarpıyor. Çin'de Redmi K30 4G ismiyle tanıtılması beklenen cihaz, Türkiye de Xiaomi Mi 10T ismiyle pazara girecek. Bu modelin bir üst sürümü ise Xiaomi Mi 10T Pro olacak.

Diğer yandan Xiaomi Mi 10S, 10S'in 5G'li modeli, Xiaomi Mi 7, Xiaomi Mi MIX 4 ve Mi MIX 4S, Xiaomi Mİ CC10 ve/veya Xiaomi Mi 10 Lite, Xiaomi Mi Zero model telefonlar, şirketin yol haritasında bulunuyor ve bu yılın üçüncü çeyreğinde bu cihazlarla karşılaşacağız.

Ancak yeni Xiaomi telefonların teknik özellikleriyle ilgili bilgi bulunmuyor. Özellikle Mi Zero modeliyle ilgili hiç detay bulunmuyor. Cihazın konsept bir model olması da mümkün. Diğer yandan Mi 10 Lite tanıtılmışken, Mi CC10'un (Çin'deki eş model) satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

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