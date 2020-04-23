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Yeni Trackmania oyununun ilk fragmanı çıktı
Ubisoft Nadeo, yarış oyunu Trackmania'dan ilk oynanış fragmanını yayınladı. Yeni Trackmania oyunculara kendilerine özel araç geliştirme, pist yaratma ve online yarış özellikleri sunacak.
5 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz'da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.
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