Yeni Trackmania oyununun ilk fragmanı çıktı

5 Mayıs'ta yayınlanması beklenen Trackmania Epic Games ve UPlay üzerinde 1 Temmuz'da erişilebilir olacak. Geliştirici ekibi, ek süreyi yarış dinamiklerini geliştirme, pist yaratma ve paylaşma imkanlarını zenginleştirme ve rekabet sistemini güçlendirme için kullanacaklarını duyurdu.



