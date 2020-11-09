Yeni TP-Link Archer VR600 satışa çıktı: İşte öne çıkan özellikleri

MU-MIMO teknolojisine sahip bir VDSL/ADSL modem yönlendirici olan Archer VR600’ün yeni versiyonunda SuperVSDL desteği bulunuyor. Yeni VDSL teknolojisi olan SuperVDSL, öncekine oranla 3.5 kat daha hızlı ve 350 Mbps hıza kadar ulaşabiliyor. Modemde ayrıca 4x4 MU-MIMO teknolojisi de yer alıyor. Tüm bunların sonucunda 5 GHz bandında 1773 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps olmak üzere toplamda 2100 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor.

Archer VR600, aynı zamanda farklı bağlantı tipleri konusunda da destek veriyor. VDSL/ADSL bağlantının yanı sıra modem üzerinde yer alan Ethernet WAN girişi sayesinde, fiber ve kablo bağlantıya sahip kullanıcılar Archer VR600’ü yönlendirici olarak kullanabiliyorlar. Ayrıca USB 3.0 girişi de yer alan cihaza istenirse 3G/4G adaptör takılarak internet bağlantısı yedeklenebiliyor.

OneMesh teknolojisiyle donatılan yeni model, OneMesh desteğine sahip cihazlarla Mesh ağı oluşturabiliyor. Örneğin, OneMesh özellikli bir TP-Link menzil genişletici ile birlikte bu modem kullanıldığında cihazlar eşleşiyor ve evde bir Mesh ağı kuruluyor. Cihaz üzerinde yer alan 4 adet Gigabit bağlantı noktasına kablo ile ağa dahil olan cihazlar bağlanabiliyor.

Archer VR600’ün yeni versiyonunun fiyat 116 dolar olarak açıklandı.



