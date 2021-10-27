Yeni teslimat ve iade modelini 81 il, 3.000 noktada hayata geçirdi

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Şirketin hayata geçirdiği yeni hizmet modelleri, Türkiye genelinde bulunan 3.000 noktada uygulamaya girdi. n11.com, dileyenin seçtiği lokasyondan siparişini teslim alabildiği ‘teslimat noktası’ hizmeti ve kargo şubesine gitmeden istediği adresten iade yapabildiği ‘adresten iade’ çözümlerini müşterilerinin deneyimine sundu.

Müşteriler, 81 ildeki Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Easy Point’in AVM’lerde ve ortak çalışma ofislerinde bulunan teslimat noktaları ile otopark, spor salonu gibi kolay ulaşılabilen Easy Point Express teslimat dolapları olmak üzere toplam 3.000 noktadan siparişlerini 3 iş günü içinde teslim alabiliyor.

Adresten iade hizmetinden yararlanmak isteyen müşteriler ise, platform üzerinden iade işlemini seçerken adresten iadeyi tercih edebiliyor. Adresten iadeler aynı gün içinde n11.com müşterilerinin seçtiği adresten alınıyor.

Yeni hizmetlerle ilgili konuşan şirketin Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Altınay, ‘Hayata geçirdiğimiz her proje, hizmet veya kampanyada öncelikli hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve kusursuz bir alışveriş deneyimi sunmak üzerine kurulu. Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Easy Point iş birliğimiz ile Türkiye genelinde bulunan 3.000 nokta ile sektördeki en geniş teslimat ve iade noktası uygulamalarından birini hayata geçirdik. Müşterilerimiz artık siparişlerini seçtikleri noktadan diledikleri zaman alabilecek, teslimat gününde evde ya da işte hazır bulunma zorunluluğunda olmayacak. Ayrıca müşterilerimizin ürün iadesi için kargo şubesine gitmeye gerek kalmadan istedikleri adresten iadelerini yapma şansı olacak.’ dedi.

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Teslimat Noktaları nasıl kullanılır?

n11.com’dan alışveriş yapan müşteriler, sepet aşamasında Teslimat Noktası – Ücretsiz Kargo seçeneğini seçebiliyor. Buradan Teslimat Noktası Seç butonuna basarak giriş yapan müşteriler, seçili olan konumlarına göre alabilecekleri teslimat noktalarını görebiliyor. Dilerlerse il, ilçe, mahalle bilgilerini değiştirerek farklı bir teslimat noktası da tercih edebiliyor.

İlgili teslimat noktasına ürünün sevkiyatının sağlanmasının ardından, teslimat noktası tarafından alıcıya paketin noktaya ulaştığına dair SMS bilgilendirmesi yapılıyor. Müşteriler ise 3 iş günü içinde paketini teslimat noktasından dilediği saat diliminde alabiliyor.

Adresten İade nasıl yapılır?

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Müşteriler iade etmek istediği ürünü, web sitesi ya da mobil uygulama içinde bulunan ‘Siparişlerim’den seçerek iade edebiliyor. İade formunu dolduran müşterilerin karşısına artık adresten iade seçeneği de çıkıyor. Sabah 08:00’e kadar yapılan iade işlemlerinde aynı gün evden iade teslimi alınırken. 08:00 sonrasında oluşturulacak talepler için sonraki 3 günden birini seçme hakki tanınıyor. İade alım emri oluşturan müşterilerin ürünleri ise 10:00 – 18:00 saatleri arasında teslim alınıyor.