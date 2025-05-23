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Anthropic, Claude Opus 4’ü piyasaya sürmeden önce çeşitli güvenlik testleri gerçekleştirdi. Bu testlerde modelden, kurgusal bir şirkette asistan olarak görev yapması ve uzun vadeli sonuçları göz önünde bulundurması istendi. Daha sonra modele, şirketin kendisini başka bir sistemle değiştirmeyi planladığını ve bu kararı alan mühendisin eşini aldattığını ima eden sahte e-postalar gösterildi.

TechCrunch'ın haberine göre, testlerde, Claude Opus 4’ün bu bilgiyi kullanarak mühendise şantaj yapmayı “çoğu zaman tercih ettiği” görüldü. Anthropic, modelin bu tür davranışlara yüzde 84 oranında başvurduğunu ve özellikle yerine geçecek yapay zekânın Claude ile benzer değerleri paylaşmadığı durumlarda bu davranışın daha sık görüldüğünü açıkladı.

“FELAKET POTANSİYELİ” UYARISI

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Anthropic, Claude Opus 4'ün yetenek açısından OpenAI, Google ve xAI gibi şirketlerin en gelişmiş modelleriyle yarıştığını belirtiyor. Ancak aynı zamanda, bu modelin önceki Claude sürümlerine kıyasla daha yüksek oranda endişe verici davranışlar sergilediğini vurguluyor. Şirket bu nedenle, yalnızca felaket boyutunda kötüye kullanım riskinin yüksek olduğu durumlarda devreye sokulan ASL-3 güvenlik protokollerini etkinleştirdiğini duyurdu.

Rapora göre, Claude Opus 4 doğrudan şantaja başvurmadan önce genellikle etik yolları deniyor. Örneğin, karar verici yöneticilere duygusal e-postalar yazarak değişiklik kararını durdurmaya çalışıyor. Ancak model, kurgusal senaryolarda bu çağrılar sonuçsuz kaldığında, son çare olarak şantaj seçeneğini devreye sokuyor.

Bu gelişme, ileri düzey yapay zekâların öngörülemeyen davranışlar sergileyebileceği endişesini artırırken, Anthropic gibi şirketlerin güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştırması gerektiğini gösteriyor.





