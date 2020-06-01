Yeni Philips OLED TV modelleri gelecek ay Türkiye'de satışa çıkacak

Yeni OLED 800 serisi 4. nesil P5 görüntü işleme motoruyla, mevcut P5 motorunun görüntü işleme teknolojisini Yapay Zeka ile birleştirirek görüntü kalitesini daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Yapay zeka teknolojisi; görüntü işlemenin halihazırda sahip olduğu beş özellik olan (kaynak, renk, kontrast, hareket ve keskinlik) arasında denge kurarak izleyiciye daha gerçekçi ve doğal bir görüntü sunma iddiasında.

TP Vision’un PQ uzmanları yapay zeka parametrelerini beş kategoriye ayırıyor: manzara görüntüleri, doğal bir cilt tonu, spor/hareket,kontrast ve animasyon. Yapay zeka doğru kategoriyi seçerek en doğal ve gerçekçi görüntüyü sağlamak için dengeyi kuruyor. Yeni OLED TV’ler SDR kalitesindeki görüntüleri de HDR kalitesine çıkartıyor.

Tüm geliştirilmiş HDR standartlarını destekleyen az sayıda TV markasından biri olan Philips TV’nin yeni OLED modellerinde, HDR 10 ve 10+ görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby Vision özelliklerine ek olarak‘Dolby Bright Mode’ seçeneği de bulunuyor.



Daha derin basları ileten ekstra dört pasif hoparlörün yanında; önde bulunan iki adet 50 W’lık hoparlör sayesinde ses daha berrak hale geliyor. Dolby Atmos kod çözücü ve Virtulizer özellikleri de var olan ses kalitesini daha da yükseğe çıkarıyor.

2020 model Philips televizyonlarda; Android 9 Pie işletim sisteminin yanında Google Asistant ve Amazon Alexa özellikleri de yer alıyor. OLED805 modeli; koyu renkteki krom altlıklarıyla izleyiciye yüzüyormuş algısı yaratmak için özel olarak tasarlandı.

OLED 855 modeliyse; yine koyu renkteki krom altık ve döndürülebilir tasarıma sahip. OLED 865 modelinde de 855 modeliyle aynı altlık bulunuyor ancak bir farkla. Bu modelde İskoç menşeili Muirhead tasarımı deri detaylar da bulunuyor.

2020 model Philips TV Oled 800 modellerinin uzaktan kumandaları ise farklı tasarımlarıyla öne çıkıyor.



