Yeni Philips monitörleri görücüye çıktı

558M1RY, oyun ve eğlence için tek kutuda bir çözüm. 55 inç bir ekran büyüklüğüne sahip olan ürünün 3 taraflı Ambiglow ile çevrili. Ayrıca bu monitör, 3840 x 2160 piksele sahip UltraClear 4K UHD çözünürlüğü ve DisplayHDR 1000 özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kullanıcılar HDR’ı, HDR Oyun, HDR Film, HDR Fotoğraf ve HDR kişisel modları ile kendi tercihlerine göre ayarlayabiliyor ve HDR istenirse tamamen de kapatılabiliyor.

4000:1 statik kontrast oranı sayesinde, oyunlar, TV programları & filmler derin siyahlar ve net renkler ile ekrana yansıyacak. Düşük girdi gecikmesi oyuncuların görsel geri bildirimi minimal gecikme ile alacaklarını, (kullanılan porta bağlı olarak) 60 - 120 Hz yenileme hızı ve AMD FreeSync ise, yırtılmasız görseller ve azaltılmış hareket bulanıklığı anlamına geliyor.

55 inçlik monitör, İngiliz hoparlör şirketi olan Bowers & Wilkins’in hoparlörü ile sunuluyor. Soundbar monitörün içine dahil edildiği için kullanıcılar hemen bağlanıp oynayabiliyor. Soundbar 40 W toplam çıkış gücüne, 2.1 kanal ses sistemine, DTS Sound’a ve 50 Hz ile 20 KHz arasında bir frekans aralığına sahip. Ayrıca Spor & Yarış, RPG & Macera, Aksiyon gibi türlerin yanı sıra Film, Müzik ve Kişisel mod gibi oyuncular düşünülerek tasarlanmış çeşitli ses modlarına da sahip.



Ambiglow, gelen içeriği işlemden geçiriyor ve monitörün çevresinde ona uygun bir ışık yansıtıyor. 558M1RY modelinde, Ambiglow, 3 tarafa da yerleştirildiğinden kullanıcılara farklı bir görüntü deneyimi sunuyor.

Gelelim diğer modelle... 278M1R modeli, konsollarda rekabetçi espora yönelik olarak, özellikle de FPS (First Person Shooter- Birinci Şahıs Nişancı), Aksiyon ya da Yarış şampiyonaları için optimize edilmiş ilk Philips monitör. Daha kompakt, 27 inç ölçüsündeki 278M1R aynı ürün grubu içerisindeki daha küçük olan monitör ve 130 mm yüksekliği ayarlanabilen, -5/20° eğilme ayarı ve +-33° sağa sola dönme ayarı olan bir ayak ile sunuluyor. Bu da, optimal göz konforu için monitörün kolayca ayarlanabilir olduğu anlamına geliyor. Philips monitörlerinin imzası Ambiglow ise monitörün dört tarafında da bulunuyor ve böylece modeli bütün oyuncu kurulumları için şık bir temel bileşen olarak konumlandırıyor.

4K çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve düşük girdi gecikmesi ile donatılmış 278M1R modeli, rekabetçi konsol oyuncuları düşünülerek tasarlandı.



278M1R modelinin iki HDMI 2.0 portu çoklu kaynakların bağlanabilmesini sağlıyor. Ses ise DTS Sound hoparlörler (5W x 2) yoluyla yürütülebilir.

558M1RY modeli, 1441 dolarlık fiyat etiketiyle Haziran ayında, 278M1R modeli ise Temmuz ayının sonunda 498 dolardan satışa sunulacak.



