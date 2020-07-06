Yeni özellikleriyle son model LinkedIn

Öncelikle en hızlı dikkat çeken özelliklerden birinin araç çubuğu değişikliği olduğunu söyleyerek başlayalım. Normal şartlarda birçok platformun çok da değişikliğe gitmediği bir noktada yeniliğe gitmiş LinkedIn. Üstelik bu ilk de değil. Kısa zamanda 2 kez daha değişiklik olmuştu. Yine ilk etapta dikkat çeken özelliklerden biri de gönderi paylaşım seçenekleri. 6 farklı seçenek ve her biri kullanıcılar için farklı kolaylıklar sunuyor.



Mesela; artık bir uzmandan tavsiye isteyebileceğiniz seçenek var. Bu yardım mentörlük olabilir veya koçluk olabilir. Bunun dışında, bir bağlantınızın profilini başka bir bağlantınızla paylaşabilmeniz de artık mümkün. Açık pozisyonları paylaşma seçeneği, anket oluşturma seçeneği, isminizin telaffuzunu profilinize ekleme seçeneği, görsellere çift tıklayarak beğenmenizi mümkün kılan 'double top' seçeneği… Hepsi LinkedIn’i şimdiden zenginleştirmiş görünüyor.

Gelelim benim en dikkat çekici bulduğum özelliğe… Artık şirket hesabı olanlar, kimler tarafından takip edildiğini görebilecek! Daha önce sektör, lokasyon gibi istatistiklere erişebiliyorduk, yeni gelen özellik sayesinde bu kişilerin kimler olduğu da artık görebilecek. Malum, şirketler için data toplamak, hedef kitle analizi yapmak büyük önem taşır, bu özellik de bu sebeple çok fazla kullanıcıyı mutlu edecek gibi görünüyor.

200 ülkede, yaklaşık 680 milyondan fazla üyeye sahip olan ve dünyanın en büyük ‘profesyonel ağı’ kabul edilen LinkedIn bu hızla gelişmeye ve kullanıcılarına yenilikler sunmaya devam ederse, kısa zamanda iş dünyasında çok daha güçlü bir hakimiyet kurabilir.

Şinasi Furkan AVCI

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