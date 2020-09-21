Yeni oyuncu bilgisayarı Hunter V700 tanıtıldı

369.7 x 253 x 19.9 mm boyutlarında, alüminyum alaşımdan üretilen kasaya sahip olan Hunter V700, 4.7mm’lik ince çerçeveli bir 16,1 inç ekranı ile geliyor. 1920 x 1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan Hunter’ın paneli, %100 sRGB renk gamutuna, 1000:1 parlaklık oranına ve 300 nit’e kadar aydınlatma seviyesine sahip. 20mm’den daha ince olan ürün, bu üzerinde 1 adet 3.5 mm’lik ses girişi, 1 adet USB 2.0, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet girişi, HDMI 2.0, 2 adet USB 3.2 girişi ve bir adet Tip-C monitör/veri yuvası barındırıyor.

Bilgisayar, 10. nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve 192-bit’lik 6GB GDDR6 video belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 2060 grafik kartını barındırıyor. Bunlarla birlikte Hunter V700’ün 32GB’a kadar yükseltilebilen 16GB’lık DDR4 belleği ile birlikte toplamda 1 TB’lık depolama alanı sunan iki adet NVMe SSD’si bulunuyor.

Dizüstü bilgisayarın kapağı kapalıyken ısı dağıtma paneli de geri çekiliyor ve cihazın kasasının ince olmasını sağlıyor. Kapak açıldığında ise tabanda yer alan Rüzgâr Vadisi kanalı otomatik olarak ortaya çıkıyor ve 8.5mm’lik bir kanaldan içeri %40 oranında daha fazla hava alınıyor.

Soğutmanın önemli bir parçası olan ve Hunter V700 için geliştirilen ısı bloğu, etrafındaki yüzeyleri de kullanarak ısı dağıtım alanını genişletiyor. Bu da tüm sistemin sıcaklık kontrolünü daha iyi bir hale getirmiş oluyor. Bununla birlikte HONOR Hunter V700’ün iki güçlü 12V fanıyla birlikte, 5V’lık fanlara göre çok daha yüksek hızlı ve daha fazla hava geçişi sunuluyor.

Hunter V700’de yer alan özel “Hunter” tuşu sayesinde kullanıcılar performans, dengeli ve sessiz modlar arasında geçiş yapabiliyorlar. Bununla birlikte Nahimic for Gamers ses teknolojisini barındıran bilgisayar3D surround ses efekti de sunuyor.