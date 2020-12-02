Yeni oyun konsolları, oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

Oyunfor’un ekim ayı verilerine göre, geçen ay açıkladığı verilerde oyun satışlarında %15 düşüş olduğunu kaydetmişti. Ekim raporu ise düşüşün yüzde 5 ile devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.

Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. En çok alışveriş yapılan illerde ise Eskişehir uzun süre sonra yeniden ilk 5 listesine girdi.



Ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun

1- PUBG Mobile

2- Call of Duty Mobile

3- Rules of Survival

4- Lords Mobile

5- Valorant

6- League of Legends

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- Microsoft Flight Simulator

10- Point Blank

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1- Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2- Ferit Karakaya (wtcN)

3- Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

4- Tuna Akşen (PintiPanda TV)

5- Mete Özbey (Easter GamersTv)

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2- Gözde Demiral (Miafitz)

3- Merve Burcu Durak (targetlocated)

4- Ceren Pektaş (LunaSpia)

5- Figen Örtün (Fionamed)



