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Teknoloji
Haber Giriş: 02.12.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

Yeni oyun konsolları, oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi

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Yeni oyun konsolları, oyun satışlarını yüzde 10 etkiledi
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Pandemi dolayısıyla oyunlara olan ilgi hayli büyük. Oyun satışları 2019’a göre daha yüksek seviyede devam ederken, önceki aylara göre düşüşe geçti. Yeni nesil konsolların piyasaya çıkışı sonrasında konsol satışlarının toplam oyun satışlarındaki oranı ise yüzde 10 arttı.

Oyunfor’un ekim ayı verilerine göre, geçen ay açıkladığı verilerde oyun satışlarında %15 düşüş olduğunu kaydetmişti. Ekim raporu ise düşüşün yüzde 5 ile devam ettiğini gösterdi. Ayrıca, Sony’nin PlayStation 5, Microsoft’un Xbox Series S ve X konsollarının piyasaya çıkışı ile PC ve mobil karşısında konsol oyunu satışları da yüzde 10 arttı.

Ekim ayında en çok oynanan oyun, yılın kalanında olduğu gibi PUBG Mobile olurken, mobil oyunlar bu ayın ilk 10 listesinde ağırlığını artırdı ve ilk 4 sırayı aldı. En çok alışveriş yapılan illerde ise Eskişehir uzun süre sonra yeniden ilk 5 listesine girdi.

Ekim ayında Türkiye’de en çok oynanan 10 oyun

1- PUBG Mobile

2- Call of Duty Mobile

3- Rules of Survival

4- Lords Mobile

5- Valorant

6- League of Legends

7- Metin2

8- World of Warcraft

9- Microsoft Flight Simulator 

10- Point Blank

En çok etkileşim alan erkek yayıncılar:

1- Tuğkan Gönültaş (Elraenn)

2- Ferit Karakaya (wtcN)

3- Mustafa YAVUZ (hazretiyasuo)

4- Tuna Akşen (PintiPanda TV)

5- Mete Özbey (Easter GamersTv) 

En çok etkileşim alan kadın yayıncılar:

1- Pelin Baynazoğlu (Pqueen)

2- Gözde Demiral (Miafitz)

3- Merve Burcu Durak (targetlocated)

4- Ceren Pektaş (LunaSpia)

5- Figen Örtün (Fionamed)

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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