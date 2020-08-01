Yeni Oppo Watch tanıtıldı: Wear OS yüklü geliyor

Oppo, Wear OS altında çalışan yeni akıllı saatini görücüye çıkardı. Türkiye'de de satışa sunulması beklenen ürün, iki farklı model olarak karşımıza çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı büyüklükte gelen Oppo Watch'un 41mm modeli 1.6 inç AMOLED ekran kullanıyor ve 320x360 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Cihazda ayrıca 301 ppi piksel yoğunluğu da bulunuyor.

Diğer yandan daha büyük olan 46mm Oppo Watch ise 1.9 inç AMOLED ekranla kutusundan çıkıyor ve 402x476 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Cihazda 326 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor.

Suya karşı dayanıklı bir yapıda olan yeni nesil Oppo Watch, Qualcomm'un akıllı saatler için geliştirdiği Snapdragon Wear 3100 işlemcisinden gücünü alıyor. 1 GB RAM'le çalışan üründe 8 GB dahili hafıza yer alıyor.

300 mAh ve 430 mAh kapasiteli batayarlarla gelen ürün (modelin büyüklüğüne göre değişiyor), 24 ila 30 saate kadar batarya ömrü sunuyor. Güç tasarrufu aktif olarak kullanıldığında bu süre 21 güne kadar çıkıyor.

Yeni Oppo Watch ile kullanıcılar bir yandan kalp ritmini takip edebilirken, diğer yandan uyku takibi yapabiliyor ya da otomatik spor belirleyici özelliğini kullanma şansı buluyor.

Gelelim fiyatlara... 41 mm Oppo Watch'un fiyatı 229 sterlin, 46 mm olan modelin fiyatı da 369 sterlin oldu. Bakalım ürün Türkiye'ye geldiğinde fiyatı ne olacak?



