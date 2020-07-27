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Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Yeni Oppo Watch için geri sayım başladı

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Yeni Oppo Watch için geri sayım başladı
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Oppo, yeni akıllı telefonlarının ardından bu kez yeni bir akıllı saat ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Wear OS altında çalışan yeni Oppo Watch bakın hangi özelliklere sahip olacak?

Oppo, yeni akıllı saatinde Google'ın akıllı saatler için geliştirdiği Wear OS platformunu kullanıyor. Oppo, cihaza ait yeni bir video yayınlarken, teknik özelliklerine ise bu videoda değinmedi.

Mart ayında ortaya çıkan Oppo Watch, şirketin geliştirdiği ColorOS Watch platformunu kullanıyordu. Bu yeni modelin ise Google'ın geliştirdiği Wear OS'u kullanması oldukça dikkat çekici.

AMOLED bir ekrana sahip olması beklenen yeni saat, gücünü Qualcomm'un Snapdragon Wear 2500 işlemcisinden alacak. 1 GB RAM ile gelen yeni Oppo Watch'ta 8 GB dahili hafızaya yer verilmesi bekleniyor.

Yeni Oppo Watch için geri sayım başladı

Cihazın 430 mAh kapasiteli bataryası bulunurken, aynı zamanda NFC ve eSIM teknolojileri de destekleniyor.

Wear OS ile çalışan yeni Oppo Watch'un Çin sınırları dışında satışa sunulması beklenirken, şirketin 31 Temmuz'da bu konuda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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