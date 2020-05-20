'Yeni normal'de hava yoluyla seyahat nasıl olacak?

Covid -19 salgının ardından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen hava yolu taşımacılığı yeni normal günlerde farklı kurallar ve uygulamalar ile gündeme gelebilir. Öncelikle tüm kuralların bir bilimsel dayanağı olacağını ve kuralların uluslararası havacılık otoritelerince sıkı sıkıya denetleneceğini söyleyebiliriz. Bu küresel kurallar haricinde pek çok hava yolu şirketi ve hava limanı işletmesi de münferit çözümler üretiyor.

Bu çözümler arasında dezenfektasyon kabinlerinden, sağlık kontrolü yapan robotlara, self servis bagaj işlemlerinden yeni tasarım koltuk baş bölgesine yerleştirilen şeffaf başlıklara kadar pek çok farklı yöntem üzerinde çalışılıyor. Meselâ, Pittsburgh Uluslararası Havaalanı'ndaki robotlar hem yerleri dezenfekte ediyor hem de UV ışığı kullanarak farklı noktalarda maksimum temizlik sağlamaya çalışıyor. UV ışınlarıyla 20 saniye gibi bir sürede cilt, giysi ve eşyalar üzerindeki bakteri ve virüsleri yok ettiği iddia edilen metal dedektörüne benzer kapıların kullanılması da söz konusu olabilir. Ayrıca uçakların varış meydanında temizlenme ve dezenfekte işlemleri için de yeni elektrostatik püskürtme sistemi kullanılmaya başlanacak.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yeni normalde hava yolu yolcu taşımacılığı için sunduğu tavsiyeler arasında yer alan bazı uygulamalar ise şöyle;

Bağışıklık raporu

Şu anda COVID-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir enfeksiyondan korunduğuna dair bir kanıt bulunmuyor. Bu nedenle bağışıklık belgesi kullanımı etkili olmayabilir. Yine de bağışıklık raporu uygulamasının hava taşımacılığının yeniden başlamasını kolaylaştırmak için önemli bir rol oynayabileceğine inanılıyor.

Yolcu bilgileri elektronik ortamda önceden toplanabilir

İzleme amacıyla kullanılabilecek daha ayrıntılı yolcu bilgilerinin toplanması gerektiğini belirten IATA, verilerin e vize gibi teknolojik çözümlerden faydalanılarak temassız olarak gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

Hava alanlarında ateş ölçümü ve termal kameralar

Bu sistemlerin pandemi sürecinde %100 etkili oldukları kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, önlemlerin seyahat eden halkı güvence altına almada yararlı bir rol oynayabileceği ve hasta kişilerin seyahati konusunda caydırıcı olabileceğine dikkat çekiyor.

Dijital gümrük beyanı



Sınır ve gümrük kontrolü noktalarında insandan insana teması en aza indirmek için mobil uygulamalar ve QR kodlardan faydalanılabilir.

Terminalde Covid-19 testi

COVID-19 testi yapmak, havaalanı ortamında uygulanabilir bir çözüm değil. Bununla birlikte, tıbbi test güvenilirliği ve kullanım kolaylığı artarsa IATA, testlerin yolculuk sürecine rutin olarak dahil edilebileceğini dile getiriyor.

Bagaj tesliminde minimum temas

Bagajlar için self servis cihazların kullanıldığı yerlerde, hava yolları yetkililerinin yolcuları bu noktalara yönlendirmesinin doğru olacağı belirtiliyor.

Sosyal mesafe

Hava yolları ve hava alanları mevcut uçağa gidiş ve bekleme noktalarındaki tasarımlarını değiştirme yoluna gidiyor. Sosyal mesafenin oluşabilmesi için hem kurallar hem de tasarımlar değişiyor. Bekleme noktaları yerlere konulan uyarı çizgileriyle Uçağa binişte teması azaltmak için kendi kendine otomatik biniş işlemlerinin yapılabileceği otonom cihazlar kullanılması tavsiye ediliyor. Birçok hava yolu şirketi tüm yolculara ve personele maske takma zorunluluğu getiriyor. Yolcu ve uçuş mürettebatı arasındaki sosyal mesafeyi korumak için eski servis düzeninden, Covid sonrası yeni düzen oluşturuluyor.

Hava yoluyla seyahat zamanı gelinceye kadar, kendi ve sevdiklerinizin sağlığı için günlük hayatınızda da sosyal mesafeyle maske kullanımına özen göstermeyi ihmal etmeyin.



Serap TORUN

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