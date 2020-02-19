Yeni nesil veri yedekleme çözümü Veeam Availability Suite V10’u tanıtıldı

Veeam Software, veri kullanılabilirliğini, taşınabilirliğini ve genişletilebilirliğini artıran yeni nesil veri koruma özelliklerine sahip Veeam Availability Suite V10’u duyurdu. İlk olarak 2008 yılında Veeam Backup & Replication olarak tanıtılan Veeam'in amiral gemisi yedekleme çözümü - Veeam Availability Suite - artık Ağa Bağlı Depolama (NAS) için modern dosya veri koruması, oldukça gelişmiş fidye yazılımı koruması ve Anında Çoklu VM Kurtarma (Multi-VM Instant Recovery) özelliği ile felaket kurtarmayı(DR) otomatikleştirme olanağı sunuyor. Daha fazla platform genişletilebilirliği, API'ler aracılığıyla veri madenciliği ve 150'den fazla önemli geliştirmeyle Veeam, hibrit bulut ortamları için eksiksiz veri yönetimi ve koruması sağlayan endüstrinin en sağlam çözümünü müşterilerin kullanımına sundu.

Kuruluşlar, dijital dönüşümlerini hızlandırmak için artık hibrit bulut stratejilerini benimsiyor. Bu durum verileri kuruluşlar için giderek daha kritik hale getiriyor. İş ivmesini artırma amaçlı veri inovasyonuna yönelik bu odak tüm verilerin çevik, kullanılabilir ve bağlantılı olmasını sağlama konusunda yeni zorluklar da beraberinde getiriyor. 2019 Veeam Bulut Veri Yönetimi Raporuna göre, kuruluşların yüzde 73'ü kullanıcılarının uygulamalara ve verilere kesintisiz erişim taleplerini karşılayamıyor. Birçok şirket, koruma ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve verilerin gücünden daha fazla yararlanmak için Bulut Veri Yönetimini daha fazla önemsiyor. Veeam, daha fazla platform desteği ile kuruluşların verilerini daha iyi kontrol edebilmelerini ve hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlayan çözümünü hem daha kapsamlı hem daha derin olacak şekilde genişletti.

“Veeam tarihindeki en büyük sürüm olan v10, yapılan geliştirmeler ile veri korumasını bir üst düzeye taşıyan, hibrit bulut ortamları için en basit, en esnek ve en güvenilir çözümdür.” diye konuşan Veeam CTO ve Ürün Stratejisinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Danny Allan “Bulut Veri Yönetiminde pazar lideri olarak; yenilikçi, sınıfının en iyisi çözümlere odaklanmak ve ürünlerimizi müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmek öncelikli hedefimizdir. YENİ Veeam Availability Suite v10 ile bu hedefimize sadık kalarak, her boyuttaki işletmenin verilerinin tüm bulut ortamlarında veya tüm platformlarda daima kullanılabilir, taşınabilir olmasını ve verilerin korunmasını sağlıyoruz. Bu sayede kuruluşlar verilerini, iş başarılarını artırmak ve gelecekte oluşacak ihtiyaçları planlamak için akıllıca kullanabilirler.”

Şirketten yapılan açıklamaya göre Veeam Availability Suite v10, modern iş yüklerini daha geniş yedekleme yetenekleriyle koruyor, S3 Nesne Kilidi ile değiştirilemez yedeklerle daha fazla veri güvenliği sağlıyor, daha derin ekosistem API ile entegrasyon seçeneklerini güçlendiriyor, kuruluşlara zaman tasarrufu sağlar, maliyetleri azaltır ve kuruluşların veri kurtarma hedeflerinin üstüne çıkmasını sağlıyor.