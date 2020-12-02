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GeriTeknoloji Yeni nesil Oppo Find X serisi Snapdragon 888 5G işlemci kullanacak
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Teknoloji
Haber Giriş: 02.12.2020 - 08:00 | Son Güncelleme:

Yeni nesil Oppo Find X serisi Snapdragon 888 5G işlemci kullanacak

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Yeni nesil Oppo Find X serisi Snapdragon 888 5G işlemci kullanacak
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Qualcomm Technologies ile iş birliğini artıran Oppo'nun 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunacağı yeni Find X Serisi akıllı telefonları Snapdragon 888 5G Mobil Platform'a sahip ilk cihazlar arasında yer alacak.

Oppo, her yıl düzenlenen Snapdragon Tech Summit Digital 2020'de yeni Find X Serisi'nin lansmanını 2021 yılının ilk çeyreğinde yapmayı planladığını açıkladı. Bu serideki cihazlar Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobil Platform ile çalışan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

Şirketin Başkan Yardımcısı ve Global Satışlar Başkanı Alen Wu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Geride bıraktığımız birkaç yıl 5G'yi gerçeğe dönüştürme dönemiydi. Artık 5G'nin devasa potansiyelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Qualcomm Technologies'in hizmete sunduğu Snapdragon 888 5G Mobil Platform 5G, görüntüleme ve yapay zeka deneyimlerini geliştiriyor. 2021'in ilk çeyreğinde gücünü Snapdragon 888'den alan ilk telefonları kullanıcılarla buluşturacağız.” dedi.

5nm işlem teknolojisi ve Qualcomm Snapdragon X60 5G Modem-RF sistemi ile donatılan Snapdragon 888 5G Mobil Platform, daha iyi bir performans sunarken, Find X 5G model telefonlarda 5G, görüntüleme, yapay zeka ve oyun deneyimlerini iyileştiriyor. Ek olarak yeni seri, şirkete ait Android'in ilk 10-bit Mutlak Renk Yönetim Sistemi sayesinde ekran ve kamerada da iyileştirmeler görülecek. 

Telefon alırken nelere dikkat edersiniz? Son teknolojiyi kullanan akıllı telefonlar sundukları özellikleriyle kullanıcıların pek çok açıdan hayatını kurtarıyor, bir an olsun yanlarından ayrılmıyor. Peki telefon alırken nelere dikkat etmeli?
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