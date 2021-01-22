Yeni nesil ev interneti RedBox, her eve fiber hızında internet getiriyor

Evimizde, gittiğimiz her yerde, fiber alt yapısı olmadan da fiber hızına sahip olmak artık bir hayal değil. Vodafone, 4.5G mobil şebekesini ev internetine dönüştüren yeni ürünü 'Vodafone RedBox'ı abonelerine sundu. 4.5G teknolojisini ev internetine çevirerek evde internet altyapısının olmadığı ya da fiber internet hizmetinin ulaşamadığı yerlerde yüksek hızlı ev interneti sunan ürün, müthiş bir çözüm.

İçinde 4.5G mobil SIM kart olan özel bir modeme sahip olan RedBox, mobil interneti ev internetine dönüştürüyor ve bunu yaparken hem kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor, hem de sadece prize takıp çalıştırılabilmesi sayesinde kolayca taşınabilir ev interneti deneyimi sunuyor.

ŞEBEKENİN ÇEKTİĞİ HER YERE FİBER HIZDA İNTERNET

RedBox taşınabilir bir ürün olması nedeniyle her yerde çalışır. Kablosuz bir hizmet olması nedeniyle balkonda, bahçede, kampta, kır evinde, mobil şebekenin çektiği her yerde RedBox ile internette fiber hızına kavuşabilirsiniz.



Bu ürünün en önemli faydalarından biri de internet altyapısı ya da boş port olmadığı için evde internet alınamayan bölgelerde alternatif olarak ev interneti hizmeti sunması. RedBox'ınız varsa internet altyapısı dert olmaktan çıkıyor. 4.5G şebekesinde çalışması sayesinde fiber olmayan lokasyonlarda fiber hızında ev interneti hizmeti sunması, RedBox'ı farklı kılıyor.

TAAHHÜT CEZASI OLMADAN İPTAL HAKKI

Vodafone'un RedBox ürününü deneyimlemek isteyenlere bir sürprizi de var. Yeni bir ürün olması nedeniyle Vodafone aboneleri, ilk ay içerisinde taahhüt cezası olmadan iptal hakkına sahip. Kurulum ücretsiz olarak yapılırken, kurulum sonrası 30 gün içinde iptal talebinde bulunan abonelere herhangi bir taahhüt cezası verilmeksizin iptal işlemi yerine getiriliyor ve faturalara herhangi bir ceza yansıtılmıyor.





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